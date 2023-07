El Nino porta il caldo estremo: da quando e dove c’è il rischio delle alte temperature

El Nino arriva n Europa e porta il caldo estremo con alte temperature. L’annuncio è arrivato con un comunicato dall’Organizzazione meteorologica internazionale (Wmo) che ha messo in allerta tutti i Paesi europei e non solo.

El Nino porta il caldo estremo

El Nino arriva in Europa e porta il caldo estremo. L’annuncio è arrivato dall’Organizzazione meteorologica internazionale Wmo. “L’arrivo del Nino aumenterà di molto la probabilità di battere i record di temperatura e innescherà più caldo estremo in molte parti del mondo e degli oceani”, ha spiegato il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas. La dichiarazione dell’Organizzazione meteorologica, spiega ancora Taalas, “è il segnale lanciato ai governi del mondo perché si preparino a limitare gli impatti sulla nostra salute, gli ecosistemi e le economie”.

“Avvisi tempestivi e azioni preventive nei confronti degli eventi meteorologici estremi associati con questo fenomeno climatico sono vitali per salvare vite e mezzi di sostentamento”, avvertono dal Wmo. El Nino aumenta le precipitazioni in parti del Sudamerica, il sud degli Stati Uniti, il Corno d’Africa e l’Asia centrale. Causa invece gravi siccità in Australia, Indonesia, parti dell’Asia meridionale, America centrale e nord del Sudamerica.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Da quando e dove c’è il rischio delle alte temperature

L’Italia si prepara ad affrontare e ricevere l’ondata di caldo africano già da questo fine settimana. Nei prossimi giorni il Paese sarà diviso in due con instabilità, acquazzoni e temporali sparsi sulle regioni del Nord e sole al Centro-Sud. Dunque, sono in arrivo le alte temperature che porteranno il tanto temuto caldo afoso.

LEGGI ANCHE: Allerta meteo 5 luglio su tre regioni: temporali e grandine. Avviso della Protezione Civile