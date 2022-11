Manifestazione per la pace a Roma il 5 novembre: programma, percorso e strade chiuse

Manifestazione per la pace a Roma sabato 5 novembre. In migliaia si sono dati appuntamento per protestare contro al guerra in Ucraina.

Manifestazione per la pace a Roma sabato 5 novembre. Diverse realtà sociali e religiose hanno aderito alla protesta contro la guerra in Ucraina. In migliaia sono attesi nella Capitale che per diverse ore vedrà tante bandiere colorate per le strade.

Manifestazione per la pace a Roma il 5 novembre: programma

Sabato 5 novembre 2022, diverse associazioni della società civile, riunite nella Coalizione “Europe For Peace”, hanno promosso una manifestazione a Roma contro la guerra, per l’immediato ‘cessate il fuoco‘ in Ucraina.

Hanno aderito circa 600 realtà della società civile – associazioni, movimenti, sindacati, gruppi locali, organizzazioni confessionali – espressione di culture diverse, dal mondo laico a quello religioso, cattolico ma anche valdese oltre che musulmano e buddista.

Il raduno è alle 12 in piazza della Repubblica. Da lì alle 13 partirà il Corteo che raggiungerà piazza San Giovanni in Laterano. Alle 14,45 dal palco verrà letta la piattaforma della manifestazione e la «Lettera a chi manifesta per la pace» del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei.

Dalle 15 gli interventi di rappresentanti delle principali organizzazioni promotrici, inframezzati da testimonianze tematiche: le vittime civili di guerra, gli attivisti per la pace ucraini, i disertori russi, il disarmo nucleare.

Il percorso e strade chiuse

Sul sito dell’Atac di Roma si può leggere il percorso della manifestazione e le deviazioni degli autobus: “la manifestazione che parte da piazza della Repubblica e percorre via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, viale Manzoni, viale Emanuele Filiberto e piazza di Porta San Giovanni.

Possibili rallentamenti e deviazioni per le linee 3nav-5-14-16-40-50-51-60-64-66-70-71-75-81-82-85-87-105-170-360-590-649-714-792-910-H e C3 al passaggio dei manifestanti”.

Inoltre, per il passaggio del corteo, non saranno disponibili gli stalli di sosta breve per i bus turistici nelle seguenti località:

viale Einaudi al mattina fino alle 13.30;

via Carlo Alberto dalle 13.30 alle 18.30;

viale Carlo Felice dalle 13.30 alle 18.30.

