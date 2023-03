Cristina Marino, sul parto ci sono state complicazioni: le sue parole sui social

Cristina Marino è diventata mamma per la seconda volta di Noè Roberto. La modella ha condiviso sui social che si è trattato di un parto non proprio sereno, anzi ci sono state complicazioni. Ecco com’è andata.

Cristina Marino, sul parto ci sono state complicazioni

Cristina Marino è diventata mamma per la seconda volta lo scorso 16 febbraio. La modella e il marito Luca Argentero hanno annunciato la nascita di Noè Roberto con un post molto dolce in cui mostravano le loro mani insieme a quelle del neonato e hanno scritto: “Con il cuore pieno d’amore”.

Tuttavia, non è stato un parto sereno, anzi ci sono state addirittura delle complicazioni come la stessa Marino ha dichiarato. “Eccomi tornata – dice mostrandosi seduta in poltrona sui social – Vi racconterò, anzi, forse non lo farò mai. Sono le prime Storie che faccio post parto”.

Le sue parole sui social

“Fisicamente ci sono state più complicazioni rispetto al previsto, ma stiamo bene”, ha affermato l’attrice e influencer. E ha aggiunto: “Sono molto felice. È un momento di grande gioia e amore che è anche il motivo per cui sono stata un po’ latitante. È perché abbiamo bisogno di viverci questo momento e di stare più concentrati su quella che è la realtà”. “Se continuate a vedermi latitante, sappiate che sto bene, stiamo bene. Abbiamo solo tanta voglia di goderci questo momento pieno d’amore”, ha assicurato Cristina Marino.