“L’alta stagione” su Netflix: quando vederla, trama, cast

L’alta stagione è in arrivo su Netflix: quando vederla? Tutto sulla trama e il cast della nuova serie brasiliana in arrivo sulla piattaforma di streaming più grande al mondo. Il nuovo drama sentimentale è una delle new entry di Gennaio, insieme a Chosen e La donna nella casa di fronte alla ragazza alla finestra.

Immacolate spiagge brasiliane e appassionati amori giovanili su Netflix. Quest’anno l’estate arriva prima in streaming.

La serie brasiliana L’alta stagione è una delle new entry del nuovo anno nell’ampio catalogo della piattaforma di intrattenimento americana. Sarà disponibile dal 21 Gennaio 2022. Ecco il trailer del drama sentimentale diretto da Isabel Valiante e Caroline Fioratti.

La trama: un’estate indimenticabile, piena di amori e sorprese

La serie racconta di un gruppo di giovani, al lavoro al paradisiaco Hotel Maresia, sull’isola di das Conchas. Tra segreti sconvolgenti, nuove amicizie e travolgenti passioni, diventeranno sempre più legati e trascorreranno insieme un’estate movimentata quanto indimenticabile.

Il cast della serie

Gli attori della serie sono un gruppo di giovani talenti brasiliani. Fanno parte del cast Jorge López, Giovanna Lancellotti, André Luiz Frambach, Cynthia Senek, Mayana Neiva, Giovanna Rispoli, Gabz, Felipe Rocha, Léo Bittencourt e Maicon Rodrigues. L’alta stagione è una coproduzione di Boutique Filmes e Ocean Filmes.