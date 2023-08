Manchester City-Siviglia in tv: dove e a che ora vedere la Supercoppa europea

Manchester City-Siviglia: tutto pronto per l'attesa sfida che mette contro gli inglesi e gli spagnoli per la Supercoppa europea.

Manchester City-Siviglia è la sfida che vale la Supercoppa europea. Gli inglesi ci arrivano dopo aver vinto la finale di Champions League contro l’Inter, mentre gli spagnoli hanno battuto in finale di Europa League la Roma.

Manchester City-Siviglia: il giorno della Supercoppa europea

Nella serata di mercoledì 16 agosto Manchester City e Siviglia si sfidano nella Supercoppa europea. “Non potete immaginare – ha detto Guardiola – quanto siamo felici di giocare questa partita. Dobbiamo cogliere questa opportunità, perché chissà quando la rigiocheremo. Affrontare il Siviglia non sarà facile. Quando giocano bene, vincono. Hanno grande carattere e resilienza, e ho la sensazione che questo li renderà pericolosi contro di noi”. Così invece Mendilibar: “Dobbiamo mantenere le nostre idee e cercare di imporre il nostro calcio anche se siamo contro la migliore squadra d’Europa. La squadra che scelgo non sarà troppo diversa dalle ultime partite che abbiamo giocato nell’Europa League della scorsa stagione, anche se il City è un rivale molto diverso, molto più veloce di quanto lo fosse la Roma“.

Dove e a che ora vedere in tv

Alle ore 21 la sfida è in programma allo stadio Geōrgios Karaiskakīs di Pireo, vicino ad Atene (Grecia): per i locali l’orario sarà quello delle 22:00, vista l’ora di differenza tra Italia e paese ellenico. Il match sarà possibile seguirlo in tv e in streaming sulla piattaforma di Amazon Prime. Se si è iscritti a Prime, e di conseguenza a Prime Video, basta accedere all’app via smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S o Series X.

LEGGI ANCHE: De Laurentiis contro Gravina sulla clausola di Spalletti ma la Figc vuole l’ex tecnico del Napoli