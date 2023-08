Maltempo negli Stati Uniti: ci sono due morti e migliaia di voli cancellati

Maltempo negli Stati Uniti: grosse criticità in diversi Paesi stanno mettendo in ginocchi soprattutto gli aeroporti.

Maltempo negli Stati Uniti: tanti i problemi e disagi registrati in queste ore per i forti tornadi che si stano abbattendo in diversi Paesi Usa. Ci sono stati anche due morti e tanti difficoltà in molti aeroporti con voli cancellati e sospesi.

Maltempo negli Stati Uniti: ci sono due morti

Il maltempo si sta abbattendo in modo incisivo negli Stati Uniti. Addirittura si sono registrati due vittime a causa dei forti tornadi. In particolare la forte emergenza è soprattutto in Pennsylvania alla Georgia. Secondo la Cnn, un 28enne è morto a causa di un fulmine a Florence, in Alabama e un 15enne ha perso la vita in Carolina del Sud per la caduta di un albero. Forti piogge e venti fino a 112 chilometri hanno poi lasciato senza energia elettrica un milione di utenze in Carolina del Nord, Pennsylvania, Georgia e Maryland. Il National Weather Service ha diramato un’allerta meteo per tornado per l’area metropolitana di Washington.

Migliaia di voli cancellati

A causa sempre del maltempo, migliaia di voli sono stati cancellati: sono circa 1.100 e più di tremila quelli rinviati. I forti disagi si sono registrati in particolare all’aeroporto Hartsfield-Jackson di Atlanta, Georgia. Nel pomeriggio sono stati cancellati quasi cento voli, e 250 registrano ritardi anche di molte ore. All’aeroporto di Baltimora, nel Maryland, un aereo su cinque è rimasto a terra, forti disagi anche al LaGuardia e Jfk di New York.

