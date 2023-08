Maltempo in Alto Adige, frane e fango hanno causato diversi danni: quali le zone più colpite

Maltempo in Alto Adige: frane e fango si sono abbattuti in diverse zone causando molti danno. Numero gli interventi dei Vigili del Fuoco.

Maltempo in Alto Adige: in queste ore un terribile maltempo si è abbattuto nella provincia del Nord Italia causando diversi danni a causa di colate di fango e numerose frane. Alcune zone sono state particolarmente colpite rispetto ad altre.

Maltempo in Alto Adige, frane e fango hanno causato diversi danni

Il maltempo si è abbattuto sull’Alto Adige con frane e fango causate dalle forti piogge. Non si registrano problemi alle persone ma dagli interventi dei Vigili del Fuoco diversi danni sono stati riscontrati. Dopo le colate di fango e le diverse frane, sono stati effettuati alcuni sopralluoghi nelle zone colpite dal maltempo e sono ancora impegnati in lavori di bonifica. Come riferito anche dai media locali al momento non ci sono stati feriti o sfollati.

Quali le zone più colpite

Le zone più colpite in queste ore sono state Martello, Solda, in val Badia e Luson, dove sono stati svolti diversi interventi dai vigili del fuoco volontari per smottamenti e allagamenti. Dai dati di meteoweb.eu sono caduti “50mm di pioggia a Ballino, 45mm a Balbido, 37mm a Selva di Val Gardena, 30mm al Passo Rolle, 28mm al Rifugio Bec De Roces, 25mm a Tione di Trento, 23mm a Nova Levante e all’Alpe di Siusi Zallinger, 21mm a Fiè allo Sciliar, 18mm a Solda, 17mm a Pinzolo e Bressanone”.

