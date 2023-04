Firenze, aggredita una classe di liceali romani: colpita anche l’insegnante

A Firenze una classe di liceali romani è stata aggredita da un gruppo di ragazzi, a causa di un diverbio poi sfociato in aggressione.

Una settimana piena di novità e notizie. A Firenze una classe di liceali romani è stata aggredita da un gruppo di ragazzi, a causa di un diverbio poi sfociato in un’accesa aggressione, che fortunatamente non ha registrato vittime.

Colpita, da una spinta, anche l’insegnante.

Aggredita classe di liceali romani a Firenze

È accaduto nel pomeriggio di Giovedì 27 Aprile, intorno alle ore 19. Protagonisti della vicenda degli studenti liceali di Roma, in gita – insieme alla loro professoressa – proprio nella città toscana. Tutto sarebbe nato da un apprezzamento, poco gradito, di un ragazzo nei confronti di una studentessa. Ciò avrebbe causato la reazione (verbale) di un suo compagno di classe, che ne ha preso le difese ammonendo il giovane. Lo studente, suo compagno di classe, ha poi cominciato una discussione con il ragazzo.

La vicenda ha poi preso una piega inaspettata. La classe, composta da 15 studenti (con 11 ragazze e 4 ragazzi) si è così imbattuta in un gruppo di giovani, di origini straniere, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine. Un ragazzo – che a sua volta si trovava in compagnia di amici – dopo aver rivolto degli apprezzamenti poco consoni ad una delle ragazze, è stato ammonito da un giovane liceale di Roma, trovatosi – dopo una rapida discussione – accerchiato dal gruppo, che lo ha anche colpito. L’insegnante, intervenuta per difenderlo, è stata anche spintonata.

Per fortuna la scolaresca è riuscita ad allontanarsi e a giungere a destinazione, ovvero in stazione Santa Maria Novella di Firenze. Una volta arrivati, hanno segnalato quanto successo alla polizia ferroviaria e, successivamente, hanno preso il treno che li avrebbe riportati nella capitale. Nessuno è stato ferito e non c’è stato bisogno di cure di nessun tipo.

L’insegnante ha comunque sporto denuncia e la polizia si è adoperata per ricostruire la vicenda e trovare i colpevoli. Seppur si tratti di uno spiacevole episodio, si è concluso senza nessun ferito.