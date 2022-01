Benedetta Porcaroli è stata vittima di bullismo sui social

Benedetta Porcaroli e il bullismo: la giovane attrice da piccola è stata vittima di tanti attacchi sui social per il suo fisico. Si è raccontata denunciando in un’intervista al Corriere della Sera.

Benedetta Porcaroli vittima di bullismo

Benedetta Porcaroli, nata a Roma romana l’11 giugno 1998, è figlia di una funzionaria segretaria del Quirinale e di un docente, un ex avvocato che si è poi dedicato all’archeologia, ha raccontato gli attacchi subiti in un gruppo facebook al Corriere della Sera: “Sono sempre stata filiforme.

I ragazzi cercavano sederi e seni in lungo e in largo, le mie amiche avevano le loro forme, mi vennero un po’ di complessi. Su Facebook avevano creato gruppi: Benedetta Porcaroli piatta. Oggi il mio fisico lo vedo come una salvezza”.

La notorietà porta anche ad affrontare situazioni spiacevoli e, la giovane attrice fin da subito si è ritrovata a vivere il lato oscuro dell’essere famosa: “Era inevitabile. Ma non sono mai stata veramente preoccupata.

Mio padre per smussare mi diceva ironico: un cognome così non passa inosservato, si ricorderanno di te. Papà ha diverse lauree e ha fatto tanti lavori, ora insegna, è stato lui a trasmettermi l’amore per il cinema. Alberto Sordi, Anna Magnani; mamma lavora al Quirinale. A 15 anni un’amica di mia madre agente di cinema mi chiese: vuoi fare un provino? Mi ritrovai su Rai1 in Tutto può succedere. Si sono fidati, hanno visto qualcosa in me.

Ero piccola, inconsapevole”.

La carriera e la vita privata proseguono

Il suo esordio al Cinema è arrivato con il film Perfetti Sconosciuti con un cast d’eccellenza. Poi dal 2018 il vero successo arriva con la serie tv Baby. Ancora al Cinema in 18 regali dove ottiene la candidatura come migliore attrice non protagonista al David di Donatello e vincendo il Premio David Giovani 2021. Nel 2021 interpreta Donatella Colasanti nel film drammatico La scuola cattolica.

Nella vita privata è legata sentimentalmente con l’attore Riccardo Scamarcio, nonostante la differenza d’età di ben 18 anni.