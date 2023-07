Madonna come sta e quali sono le sue condizioni di salute: gli amici della cantante sono preoccupati

Madonna si trova ancora in gravi condizioni e non si è ancora ripresa dopo il malore e il ricovero in ospedale. Gli amici sono preoccupati.

Madonna si trova ancora in condizioni gravi dopo il ricovero in ospedale ed essere rientrata a casa. Addirittura gli amici si dicono non solo preoccupati ma che la cantante possa avere lo stesso destino amaro di Michael Jackson.

Madonna come sta e quali sono le sue condizioni di salute

Madonna è stata ricoverata in ospedale finendo in terapia intensiva. . “Sabato 24 giugno Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che l’ha condotta a una degenza di diversi giorni in terapia intensiva”, aveva scritto su Instagram Guy Oseary, agente della cantante. Dopo qualche giorno è rientrata anche a casa ma pare che le sue condizioni siano ancora gravi e la cantante non riesce ad alzarsi dal letto.

Gli amici della cantante sono preoccupati

“Stava facendo gli straordinari, ma ha chiaramente esagerato. E le persone intorno a lei le hanno ricordato che non ha più 45 anni, figuriamoci 25. Aveva bisogno di calmarsi” hanno raccontato al Sun alcuni suoi amici. “Se continua così farà la fine di Michael Jackson“, hanno aggiunto.

Troppe ore di lavoro per prepara i suoi concerti, secondo gli amici. “Era di buon umore prima di sentirsi male, ma alcuni amici l’avevano incoraggiata ad andare più cauta e a riposarsi a causa del programma estenuante che aveva davanti a sé”, hanno raccontato. “Tutti hanno pensato che sarebbe potuto succedere qualcosa di brutto, ma solo pochi sono stati abbastanza coraggiosi da dirle che erano preoccupati” hanno aggiunto.

