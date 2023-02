Madonna ha deciso di ammettere il suo ricorso alla chirurgia estetica dopo che le trasformazioni del suo viso erano evidenti anche ai fan. La sua ultima apparizione ai Grammy, dove era apparsa diversa rispetto al solito, aveva fatto discutere.

Madonna ammette la chirurgia estetica

La star ha pubblicato un tweet, dopo le polemiche, in cui ha rivelato: “Guardate come sono carina ora che il gonfiore dovuto all’intervento chirurgico è diminuito. Lol”. Nulla di più è stato detto in merito, ma almeno ha ammesso che i “ritocchini” ci sono stati.

Le critiche a Madonna

La vicenda era nata dopo i Grammy dove Madonna aveva reagito male alle critiche. “Ancora una volta mi trovo sotto il riflesso dell’ageismo e della misoginia che permeano il mondo in cui viviamo. Invece di concentrarsi su ciò che ho detto nel mio discorso, ovvero ringraziare per il coraggio di artisti come Sam e Kim, molte persone hanno scelto di parlare solo di foto ravvicinate che mi sono state scattate con una macchina fotografica con teleobiettivo da un fotografo della stampa. E che avrebbero distorto il volto di chiunque”, parlando poi di un “mondo che si rifiuta di celebrare le donne oltre i 45 anni e sente il bisogno di punirle se continuano a essere forti, laboriose e avventurose”, e aveva anche poi aggiunto di non volersi scusare per “nessuna delle scelte creative che ho fatto né per il modo in cui appaio o mi vesto e non inizierò a farlo adesso… So che questo è un test e sono felice di fare da apripista in modo che tutte le donne dietro di me possano avere una strada più facile negli anni futuri”.