Maddalena Corvaglia, fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis: “Non la perdono”

Negli ultimi giorni è tornata a far parlare di sé Maddalena Corvaglia che, tra i tanti argomenti, ha dichiarato la fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis, senza voler dare giustificazioni.

Dalle sue parole sembra però esserci del rammarico.

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis: l’improvvisa fine di un’amicizia

Un’amicizia durata anni e finita così, dal nulla, almeno secondo ciò che si sa. Intervistata dal Corriere della Sera, Maddalena Corvaglia ha raccontato la fine del rapporto con la sua ex collega (ed ex amica) Elisabetta Canalis e del suo trascorso come velina.

La showgirl abita attualmente a Palma di Maiorca e ha confermato di essere single.

La 43enne di Galatina ha raccontato proprio della Canalis:

“È stata una bellissima amicizia, che sia finita non toglie nulla. Con Elisabetta siamo state inseparabili e complici anche nei momenti più difficili. Durante quei tre anni insieme erano tutti convinti che prima o poi avremmo litigato, invece ci siamo sempre protette e sostenute”.

Un rapporto finito ma non cancellato. Ciò che è accaduto sembra rimanere un mistero, dato che la stessa showgirl ha preferito non pronunciare parola:

“Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Non sono una str***a, però tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via. Sono guardinga, ho addosso ottanta strati di corazza, perdere qualcuno a cui tieni è dolorosissimo. Ho perso mio padre da piccola, so cosa si prova, non voglio mi ricapiti”.

Qualcosa di irreparabile – a detta sua – che ha portato alla fine dell’amicizia.

Oltre al rapporto chiuso con la showgirl sarda, Maddalena Corvaglia ha ricordato il suo percorso da velina:

“Le altre facevano stretching, provavano le pose, io invece raccontai candida che ero lì per rilassarmi dopo l’arrabbiatura all’esame, parlando a raffica con il mio bell’accento pugliese. Ripresi il treno per giù, ma arrivata a Brindisi mi richiamarono: ‘Torna, sei tra le prime dodici’. Passai per casa, presi una felpa e rimontai sul diretto per Milano. Un’ammazzata. Per lo stress mi spuntò un herpes gigante sul labbro”.

Un siparietto simpatico, anche perché a fare richiesta non fu lei, bensì i suoi amici dopo il diploma.

Nata quasi per caso, quella candidatura ha cambiato le sorti di Maddalena Corvaglia.