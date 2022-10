Oroscopo Branko settimanale 24-30 ottobre, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 24 al 30 ottobre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi freddi giorni autunnali? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 24-30 ottobre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo per la prossima settimana.

Scopriamo l’oroscopo settimanale di Branko secondo il suo libro, il Calendario astrologico 2022 di Branko, con le dritte sul futuro dal 24 al 30 ottobre.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 24-30 ottobre

Molta indolenza nei prossimi giorni per i nati nell’Ariete. Avete poca energia e sentite il forte bisogno di fermarvi per un momento, di delegare e rimandare le vostre responsabilità.

Fortunatamente per voi, le stelle non si opporranno. Mercurio e Giove sono pronti a farsi da parte, eliminando battibecchi inutili e permettendovi di mettere in pausa alcune questioni pressanti.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 24-30 ottobre

L’arrivo dell’eclissi di Sole potrebbe avere una grande influenza sui nati nel Toro. Potreste infatti vivere un momento di importante cambiamento. Avrete una decisione da prendere, che vi aprirà strade ignote ma piene di potenziale.

Avete inoltre il supporto di Giove, che vi incita a credere nel vostro futuro: non dubitate, non è il momento di esitare. Prendete in mano il vostro destino.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 24-30 ottobre

Sarà una settimana di stop per i nati nei Gemelli. Senza più Marte a mettervi fretta e a pressarvi, potrete concedervi un momento di pausa. È il periodo perfetto per rifiatare e riorganizzare i propri progetti futuri. Riflettete su quanto avete fatto fino ad ora, prendetene atto e agite di conseguenza.

Avete ostacoli ostici nel vostro futuro, che non potrete superare senza la giusta pianificazione.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 24-30 ottobre

I nati nel Cancro dovranno dar sfogo a tutta la propria creatività nel prossimo futuro. Smettete di darvi limiti, fidatevi delle vostre idee e delle vostre intuizioni. L’influsso di Mercurio e dell’eclissi vi spingeranno nella giusta direzione. La vostra grande inventiva sarà aiutata anche da un forte ottimismo, frutto dell’influenza positiva di Giove.

Continuate a credere in voi e nulla potrà fermarvi.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 24-30 ottobre

È il momento di riflettere per i nati nel Leone. Avete bisogno di fermarvi e concedervi del tempo per pensare, per chiarire i vostri sentimenti e i vostri bisogni. Dubbi sul vostro passato e le vostre radici vi assilleranno per buona parte della settimana, creando in voi molta confusione e irrequietezza. Attenti a non parlare senza pensare, spinti dall’impulsività del momento.

Godetevi il presente, prima di rabbuiarvi sul futuro.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 24-30 ottobre

I nati nella Vergine si sentono pronti a mettersi in gioco. Non riuscite a resistere a sfide e provocazioni, spinti da una forte fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Sentite il bisogno di mettere le carte in tavola e dimostrare il vostro valore. Con Giove contro avrete molte occasioni per mettervi alla prova, con nuovi e vecchi ostacoli sul vostro cammino.

La tensione dovrebbe affievolirsi con il finire della settimana.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 24-30 ottobre

Si apre un periodo di pace sonnacchiosa per i nati nella Bilancia. Non è più la vostra stagione e il ritmo si abbasserà gradualmente. È un buon momento per ritrovare una connessione con i propri sentimenti e con quello che provate per gli altri. Anche chi è single potrebbe riuscire a trovare un legame importante. Non c’è motivo di accelerare, godetevi una meritata parentesi di riposo.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 24-30 ottobre

Tantissima voglia di fare in questi giorni per i nati nello Scorpione. L’eclissi e Giove vi rendono risoluti e pieni di iniziativa e inventiva. Sentite l’irrefrenabile bisogno di prendere le redini e guidare il gruppo, soprattutto in ambito lavorativo. Avete tante idee e altrettanta voglia di metterle in pratica. Attenti a non esagerare, però. Marte raccomanda di tenere a freno l’impulsività.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 24-30 ottobre

Le stelle chiedono risultati ai nati nel Sagittario. Troppe le questioni in sospeso, soprattutto in ambito familiare e domestico, la pressione di Giove vi spinge a mettervi di impegno e risolvere una volta per tutte. È inutile sperare di mettersi tutto alle spalle in tempi brevi, è ora di rimboccarsi le maniche e prepararsi alla fatica. Avrete un po’ di tregua nel weekend, riuscirete a ritagliare un po’ di tempo da soli.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 24-30 ottobre

Sicurezza e decisione sono le parole d’ordine per i nati nel Capricorno questa settimana. Una forte determinazione pervade il vostro animo, spingendovi a rendere concreti i vostri piani per il futuro. Ottobre si chiude con tante generose opportunità che dovrete sfruttare con il giusto coraggio. La sensazione è quella giusta, sentite di poter fare qualsiasi cosa: basta crederci del tutto.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 24-30 ottobre

Basta elucubrare per i nati nell’Acquario, è il tempo di agire. Con Saturno di nuovo in movimento, finalmente vi sentirete in grado di scegliere la direzione in cui procedere. Sentite di avere le risposte giuste e avete tutta l’intenzione di seguirle. Avete decisioni difficili di fronte a voi, che richiederanno di muoversi in modo audace. Nel weekend concedetevi una pausa, riflettete su quanto fatto.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 24-30 ottobre

Saranno giorni importanti per i nati nei Pesci. L’eclisse vi mette la pulce nell’orecchio e vi spinge a riflettere su qualcosa che vi convince pochissimo. Decidete con cautela. Con il supporto di Giove avrete la calma necessaria a rivalutare la situazione nel suo complesso, così da organizzare al meglio i passi da prendere. Poca tensione e pochi malumori nei prossimi giorni, che potrete sfruttare per riaccendere la passione.