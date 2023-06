Multe stradali, la classifica delle città più colpite

In Italia è da pochi giorni presente la classifica delle città che ricevono più multe stradali. I dati si riferiscono al 2022.

Ogni anno tutti i paesi mettono in atto un vero e proprio studio che ha l’obiettivo di analizzare diverse situazioni. In Italia è da pochi giorni presente la classifica delle città che ricevono più multe stradali.

I dati si riferiscono al 2022.

Classifica città con più multe stradali: ecco quali sono

Spostarsi è ormai necessario. C’è chi lo fa con mezzi pubblici – ovvero con autobus e treni – e chi in maniera indipendente, utilizzando moto e auto. Proprio in questo caso ci si può soffermare, analizzando le città più colpite da multe stradali, secondo uno studio effettuato da Facile.it e Assicurazione.it, utilizzando i dati ricevuti dal Codice della Strada, che li ha resi pubblici facendo riferimento a 102 comuni.

L’anno preso in considerazione è chiaramente quello concluso da poco, ovvero il 2022. L’importo complessivamente versato supera la cifra di 793 milioni di euro e le località maggiormente colpite sono state Milano (con 151 milioni di euro), Roma (con 133 milioni) e Firenze (con 46 milioni).

Passando ai veicoli registrati presso la motorizzazione, il risultato rimane molto simile:

Milano conta 870.000 veicoli tra auto e moto con una spesa di 174 euro a testa Firenze di 170 euro Bologna di 163 euro Pavia conta 129 euro Siena ben 128 euro

Soffermandosi, d’altro canto, sulla classifica delle città che vantano meno multe, ecco il podio:

Latina: appena 2,20 euro di sanzione Agrigento: 2,50 euro Aosta: 4,10 euro

A dimostrazione di quanto sia facile “non rispettare” le regole e cadere in tentazione, come dimostrato da questi dati, da cui si evince l’importanza di usare l’automobile e la semplicità con la quale si possono ottenere multe stradali. In più le sanzioni agli automobilisti sono sempre tante, fra infrazioni ed eccesso di velocità.

Le grandi città si dimostrano ancora una volta le principali “vittime”, a sorpresa manca però Roma. La capitale italiana, nonostante la sua grandezza, non rientra nelle prime cinque.

LEGGI ANCHE: Le città con il clima migliore, la classifica in Italia.