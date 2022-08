Macchina fuori controllo tra bagnanti, paura in spiaggia a Forte dei Marmi e grande spavento. Nessuno è rimasto ferito

Una macchina fuori controllo ha sfonda uno chalet balneare, ed è all’improvviso piombata in spiaggia fra i bagnanti di Forte dei Marmi. Lo spavento è stato forte, specie anche tra i minori.

Macchina fuori controllo tra i bagnanti: terrore a Forte dei Marmi

Grande spavento in mattinata in uno stabilimento balneare a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, dove una persona a bordo di una Range Rover ha perso il controllo del mezzo.

La donna che si è messa alla guida e, stando a quando riportato anche da Today, ha raccontato poi lei ai soccorritori di aver “premuto l’acceleratore invece del freno”. Dunque, invece di frenare, avrebbe schiacciato il pedale a tutta velocità.

Tanta paura, ma nessun ferito