Lutto in famiglia per Damiano dei Maneskin. Sul suo profilo Instagram, infatti, il cantante e frontman della band ha voluto condividere con i fan la propria tristezza per la morte del nonno.

Damiano dei Maneskin, sempre sui social, ha voluto ricordare il nonno come una figura fondamentale della sua infanzia e dei suoi giorni più recenti. “Mi hai portato su quella Fiat500 ovunque avessi bisogno di andare – ha scritto Damiano in un toccante ricordo – Mi hai fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta“, ricorda con affetto facendo sin dai primi minuti il pieno di like – Mi hai portato la focaccia e il prosciutto BBBUONO e fino all’ultimo secondo ti sei vantato di essere “il nonno del cantante”.

Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po’ piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo“.

Il dolore di Damiano

In merito al nonno che è venuto a mancare, dunque, Damiano ha condiviso una foto scattata al nonno in piena estate, mentre leggeva il giornale su una poltrona in terrazzo. Un piccolo momento di quotidianità portato nel cuore, insieme a tanti altri ricordi che ha accennato. E’ un momento doloroso per Damiano e per tutta la sua famiglia, ma i fan lo stanno inondando d’affetto, standogli vicino con moltissimi messaggi a seguito di questa importante perdita.