L’Uomo di Neanderthal esiste ancora: ecco come è possibile

Secondo Mio caro Neandertal (Bollati Boringhieri), un libro firmato dalla paleoantropologa Silvana Condemi e dal giornalista scientifico François Savatier, l’Uomo di Neanderthal esiste ancora.

Il libro rivela dettagli e teorie secondo le quali la prima traccia dell’uomo sulla Terra è ancora presente oggi, soprattutto tra gli europei.

“Di loro ci rimane una piccolissima parte di alcune varianti genetiche”, precisa Condemi “dall’1 al 3% per gli europei, e un po’ di più per le popolazioni asiatiche (fino al 4%). Mentre gli africani non hanno per niente geni neandertaliani”.

“La motivazione più attendibile di questa scoperta è che i Sapiens, africani e tropicali, si siano tenuti a lungo lontani dall’Europa in quanto, per loro, era una terra troppa fredda e dunque inospitale“, conclude Condemi.

“E, per questa ragione, pur essendosi incontrati e ibridati con i Neanderthaliani più volte in passato, i Sapiens approdarono sul suolo europeo “soltanto” 43.000 anni fa”.

Chi era e quali i suoi talenti?

In un’intervista a La Repubblica, la paleoantropologa Silvana Condemi racconta chi fosse l’uomo di Neanderthal. “I neandertaliani, sono una popolazione fossile, tipica europea, che viveva sul nostro continente tra 300.000 e 38.000 anni fa.

Durante il lungo periodo della loro esistenza hanno dovuto affrontare varie condizioni climatiche. Infatti durante questo lungo periodo, l’Europa ha conosciuto cicli climatici diversi: periodi glaciali, quindi periodi molto freddi e simili a quelli che si osservano oggi in Alaska, e periodi interglaciali, nei quali il clima era più temperato simile a quello odierno”.

Ecco le caratteristiche fisiche secondo la Condemi: “Dal punto di vista fisico, il corpo piuttosto tarchiato del neandertaliano ha conservato caratteri fisici che raccontano questo adattamento durante i periodi freddi.

Infatti, come le popolazioni che vivono nel freddo è quindi piccolo e tozzo, ha delle ossa molto robuste e dei muscoli molto sviluppati. Spettacolari sono il volto e la testa: mentre nel sapiens il cranio è sviluppato in altezza, quello di Neandertal è sviluppata in lunghezza e assomiglia a una palla di rugby. Un cranio a fronte bassa e sfuggente, sulla parte posteriore, nella regione delle nuca una protuberanza ossea cha fa pensare a un “chignon”, e nella parte anteriore, un viso sviluppato come un “muso”.

Gli occhi sormontati da un fortissimo toro frontale. Ovviamente sono dei cacciatori-raccoglitori, quindi vivono spostandosi seguendo le mandrie di grandi animali, oggi anche loro scomparsi (Uri, Mammut, ..). Per cacciarli, fabbricano strumenti in pietra, in osso e in legno. Vivono in piccoli gruppi interconnessi tra loro”.

Infine, una rivelazione sui talenti dei primi uomini: “Per molto tempo si è pensato che i neandertaliani non avessero solo attività di sopravvivenza e non avessero nessuna capacità simbolica e artistica, ma recentemente delle datazioni di siti spagnoli in grotte hanno mostrato che alcune pitture rupestri risalgono all’epoca dei neandertaliani.

Se i neandertaliani dipingevano le pareti delle grotte è possibile che lo facessero anche su altri supporti, come pelli o/e corteccia d’alberi di cui purtroppo non abbiamo più alcun reperto o testimonianza”.

