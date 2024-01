Mengoni, tour 2025 annunciato: date, tappe e biglietti

Mengoni tour 2025: annunciato in tv da parte del cantante le muove tappe e date che lo porteranno in giro per l’Italia. Prima c’è l’impegno come co-conduttore al Festival di Sanremo.

Mengoni, tour 2025 annunciato

Marco Mengoni, in diretta televisiva al Tag1, ha parlato del suo prossimo impegno a Sanremo come co-conduttore ma soprattutto ha annunciato il nuovo tour negli stadi del 2o25. “Per me i campioni sono chi ha cambiato la storia della musica come per esempio Battisti – ha dichiarato il cantante -. Non sono sereno perché vado a fare qualcosa che non faccio di solito. Sto studiando come se fosse un grande esame all’università. Per me è stato un anno intenso. Parto con il tour a Napoli allo Stadio Maradona e non vedo l’ora”.

Date, tappe e biglietti

“Marco negli stadi 2025” partirà il 26 giugno dall’iconico Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, per poi proseguire il 2 luglio a Roma (Stadio Olimpico), il 5 luglio a Bologna (Stadio dall’Ara) e il 9 luglio a Torino (Stadio Olimpico). Farà tappa il 13 luglio a Milano (Stadio San Siro), il 17 luglio a Padova (Stadio Euganeo), il 20 luglio a Bari (Stadio San Nicola) e, infine, si concluderà il 24 luglio a Messina (Stadio San Filippo).

I biglietti saranno disponibili dalle ore 10.00 di martedì 30 gennaio per i titolari di carta Mastercard. Per gli iscritti a My Live Nation dalle ore 11.00 di giovedì 1 febbraio. La vendita generale, invece, aprirà alle ore 11.00 di venerdì 2 febbraio.