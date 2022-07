Lufthansa, sciopero voli anche mercoledì 27 luglio (e in agosto)

Lufthansa, lo sciopero dei voli per la protesta del personale delle compagnie aeree continua.

Lufthansa, sciopero voli anche mercoledì 27 luglio

Per quanto riguarda le agitazioni dei lavoratori delle compagnie aeree, il sindacato tedesco Verdi ha lanciato uno sciopero di un giorno per il personale di terra della Lufthansa. Mercoledì 27 luglio, quindi, sono annunciati ritardi e disagi a causa della cancellazione di molti voli per la compagnia tedesca, che sta mettendo quindi in seria difficoltà anche l’afflusso estivo di turisti in Germania.

La compagnia di volo, che è anche la più grande compagnia aerea europea, aveva anche già annunciato in due tappe la disdetta di circa 3.000 che erano previsti fra i mesi di luglio e agosto.

Voli cancellati anche ad agosto

Lufthansa ha cancellato altri 2.000 voli nel corso dell’estate, fino a fine agosto, soprattutto negli scali di Francoforte e Monaco. Lo ha reso noto la compagnia di volo tedesca, che ha già annunciato in due tappe la disdetta di 3.000 voli fra luglio e agosto.

Verranno cancellati voli interni o diretti nei paesi vicini. Il caos nei voli, che sta fortemente colpendo la stagione delle ferie in Germania, dipende dalla mancanza di personale dovuto agli effetti della pandemia.