Berlusconi come sta: le news sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia

Berlusconi come sta: le sue condizioni di salute non sarebbero così rassicuranti. Almeno è quello che traspare da fonti vicine alla famiglia e al partito. Secondo molti ci sarebbe qualche infezione nel sangue.

C’è grande preoccupazione per lo stato di salute di Silvio Berlusconi, nuovamente ricoverato al San Raffaele di Milano stavolta in terapia intensiva cardiochirurgica. Il leader di Forza Italia, 86 anni, “è stazionario ma vigile”, riferiscono fonti del partito. In ospedale con lui ci sono gli affetti più cari e stretti: dalla compagna Marta Fascina ai figlia, il fratello Paolo e Licia Ronzulli.

Appena la settimana scorsa, il 27 marzo, l’ex premier si era recato al San Raffaele per delle visite di controllo, lamentandosi di alcuni dolori. . L’ex Presidente del Consiglio si sarebbe presentato in modo autonomo e fonti interne al partito hanno ribadito che si trattasse semplicemente di un controllo di routine.

Le news sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia

Le news sulle condizioni di salute del Cavaliere arrivano dai chi è uscito dall’ospedale. “È stabile, è una roccia. Il suo umore? Il nostro è buono”. Cosi Paolo Berlusconi, ha detto ai giornalisti uscendo dal San Raffaele di Milano dove è andato in visita al fratello Silvio. “Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva perché non era stato risolto un problema che riguardava un’infezione, però parla. È tutto quello che so. Siamo stati al chiuso e non ho avuto il telefono fino a un secondo fa”. Lo riferisce il ministro degli Esteri Antonio Tajani, uscendo dalla Ministeriale Esteri della Nato a Bruxelles.

Stando a quanto scrive il Corriere della Sera, Silvio Berlusconi sarebbe affetto da una malattia del sangue. Qualcun altro, invece, ha lanciato la bomba scrivendo che il leader di Forza Italia soffre di leucemia. Sicuramente, Berlusconi rimarrà in ospedale per parecchi giorni e per ora non ci saranno bollettini ufficiali da parte dell’ospedale.