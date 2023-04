Oroscopo settimanale Paolo Fox 17-23 aprile, previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 17 al 23 aprile per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi giorni primaverili? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 17 al 23 aprile, le previsioni per tutti i segni

La primavera entra nel pieno e gli appassionati di astrologia hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci riserveranno i primi giorni di aprile? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 17 al 23 aprile?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 aprile

La Luna porta ottimismo e sicurezza nella settimana dei nati nell’Ariete. C’è molto da fare ma sentite di avere tutto sotto controllo, è il momento migliore per mettersi in gioco e costruire qualcosa di nuovo. In amore, riuscirete ad aprirvi con il vostro partner, riaccendendo un rapporto che stava per perdersi. Chi è single non abbia paura di fare un salto nel vuoto.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 aprile

Si procede arrancando in questi giorni per i nati nel Toro. Troppi ostacoli e grattacapi sul vostro cammino, omaggio di un Venere molto dispettoso. Non disperate, la situazione dovrebbe stabilizzarsi entro metà settimana, quantomeno per quanto riguarda gli affari di cuore. Sul lavoro, la faccia tosta è tutto: nascondete le vostre insicurezze dietro un sorriso smagliante e riuscirete a cavarvela.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 aprile

Il romanticismo è nell’aria per i nati nei Gemelli. Chi è già accoppiato avrà l’occasione di avvicinarsi ancor di più al proprio partner, mettendo le basi per costruire qualcosa di più serio. Chi invece è ancora in cerca dell’amore, potrebbe fare un incontro interessante nel fine settimana. Occhio a non trascurare il lavoro, potreste essere sorpresi da alcune trasformazioni improvvise.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 aprile

Tante matasse da sbrogliare nel futuro dei nati nel Cancro. Gli sguardi torvi di Giove e Mercurio non vi aiutano affatto. Una serie di pessime notizie in ufficio vi costringeranno a fare i salti mortali per evitare che vada tutto in malora. Cercate di non portarvi dietro lo stress anche nella vita privata. Siate rispettosi con chi vi è vicino, non sputate veleno addosso a chi non lo merita.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 aprile

Tanta noia e un Marte contrariato in questi giorni per i nati nel Leone. Pochissime novità e tante mansioni tediose nel prossimo futuro, in una settimana che si preannuncia lunghissima. La quantità di lavoro sulle vostre spalle comincia ad impazientirvi, forse è il caso di fare qualche cambiamento. Consolatevi in amore, il vostro partner è sempre pronto ad alzarvi il morale.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 aprile

Gli astri sorridono ai nati nella Vergine. Le cose sembrano andare per il verso giusto in ufficio, dove vedrete finalmente riconosciuti i vostri meriti. Vi sentite più ascoltati e maggiormente apprezzati, riuscite a lanciarvi nel lavoro con più entusiasmo. Tutto rose e fiori anche in amore, dove avrete molte occasioni per godervi al meglio la compagnia del vostro partner.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 aprile

Montagne russe in questi giorni per i nati nella Bilancia. Tante notizie positive per i vostri progetti futuri, che però arrivano in tandem con pesanti responsabilità e sfacchinate. Gli sgambetti di Mercurio vi renderanno la vita difficile, costringendovi a faticare un po’ più del dovuto. Venere vi alleggerisce un po’ il carico, donandovi momenti di passione e di supporto emotivo.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 aprile

Non c’è davvero pace per i nati nello Scorpione. Proprio quando sperate di avere un momento di sollievo, arriva l’ennesimo contrattempo a rovinarvi la festa. Saranno giorni frustranti in cui sarà fondamentale mantenere la calma e non cedere al nervosismo. In amore avrete bisogno di molta forza di volontà per affrontare una conversazione scomoda: è un passo necessario per crescere come coppia.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 aprile

Il supporto degli astri dona tranquillità ai nati nel Sagittario. Pochi problemi, tanto tempo libero in questa settimana. Sta a voi sfruttarlo al meglio, che sia per coltivare un progetto personale o per incontrare qualcuno di speciale. Il cielo vi guida verso nuove esperienze e persone intriganti, in ambienti che di solito non frequentate. Non abbiate paura di osare un po’.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 aprile

Tutto sotto controllo per i nati nel Capricorno. Vi aspettano giornate tranquille, senza troppi ostacoli sul vostro cammino. La vostra attenzione al dettaglio vi porterà a bloccare sul nascere situazioni scomode che avrebbero potuto causare problemi ben più grossi in futuro. Ottimismo anche per le questioni di cuore: date più fiducia ai vostri partner amorosi, cercate di aprirvi di più.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 aprile

Nuovi stimoli in arrivo per i nati nell’Acquario. Si aprono strade interessanti in ufficio che movimenteranno un po’ la vostra quotidianità. Tante novità anche nella vostra vita privata, potreste fare molte nuove conoscenze interessanti, anche romantiche. Piccoli e grandi cambiamenti anche in famiglia: siate una roccia per le persone a cui volete bene, potrebbero aver bisogno di aiuto.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 17-23 aprile

Venere manda tutto all’aria per i nati nei Pesci. Tutti i vostri progetti rischiano di andare in fumo a causa di una serie di imprevisti, soprattutto in ambito amoroso. Cercate di scendere a compromessi con chi vi punta il dito contro: avete delle responsabilità e non è il caso di negarlo. Sul lavoro è il momento di tagliare i rami secchi: chi fa da sé fa per tre.