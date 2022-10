Luca Federico Ghini, chi è il marito di Elena Ballerini: lavoro, vita privata, figli

Chi è Luca Federico Ghini, marito di Elena Ballerini. Manager genovese, tra lui e la conduttrice è stato un vero colpo di fulmine. Scopriamo qualcosa in più sul suo lavoro e sulla sua vita privata.

Chi è il marito di Elena Ballerini, Luca Federico Ghini

Luca Federico Ghini ha 44 anni ed è un manager nativo di Genova, noto al pubblico italiano soprattutto in quanto marito della conduttrice Elena Ballerini. È il proprietario di un’agenzia di vendite nella sua città natale e tende ad evitare la luce dei riflettori e il mondo dello spettacolo.

Ha conosciuto la presentatrice nel 2015 e tra i due è subito scattata la scintilla. Pochi mesi dopo, infatti, nel 2016, i due hanno deciso di convolare a nozze. Hanno organizzato il loro matrimonio in una location spettacolare, il borgo di Portofino.

Vita privata: figlio, Instagram

L’amore tra Luca Federico Ghini ed Elena Ballerini ha dato frutto nel 2018, con la nascita del loro primo figlio, Alberto Emanuele, che oggi ha tre anni e mezzo.

Il manager non è molto presente sui social, infatti non ha neanche un profilo Instagram. Ciononostante appare spesso sul web sul profilo di sua moglie, che spesso gli dedica un messaggio durante occasioni speciali. La conduttrice gli augurato così un buon compleanno: “Sono grata ogni singolo giorno alla vita per avermi regalato uno straordinario marito e un padre fenomenale per il mio bimbo, l’unico principe della favola che volevo vivere”.