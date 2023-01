Assunzioni Airbus: posizioni e requisiti

In un periodo in cui molte aziende stanno “tagliando il personale”, ecco che la compagnia francese fa l’esatto opposto. Sono infatti in corso le assunzioni di Airbus, con l’obiettivo di ampliare il proprio staff per fornire un miglior servizio.

Non ci resta che scoprire quali sono i profili richiesti e i requisiti.

Profili richiesti e requisiti per le assunzioni di Airbus

Con lo scopo di ampliare il proprio team, al fine di garantire un servizio sempre più di alto livello, la compagnia aerea con sede in Francia è pronta ad assumere personale. Si parla di circa 13.000 persone, di cui 9000 nel territorio europeo, in questo 2023. Ben 7000 posti saranno dedicati a nuove posizioni.

L’obiettivo è quello di riuscire a sostenere la costante espansione dei propri aerei commerciali, in modo da essere preparati per le nuove avventure nel campo degli elicotteri, della difesa e dello spazio.

A dare la comunicazione di queste assunzioni è la stessa azienda, tramite una nota ufficiale:

“Nel 2022 abbiamo accolto più di 13.000 nuovi dipendenti all’interno del Team Airbus in tutto il mondo, in un contesto complesso che ha messo alla prova la nostra resilienza e la nostra attrattiva come datore di lavoro globale. Dopo il successo delle assunzioni dello scorso anno, nel 2023 assumeremo ancora oltre 13.000 dipendenti. Ci rivolgiamo a persone di talento di tutto il mondo affinché si uniscano a noi nel nostro viaggio per rendere l’aerospazio sostenibile una realtà e ci aiutino a costruire un ambiente di lavoro migliore, più diversificato e inclusivo per tutti i nostri dipendenti”.

Queste le parole del Chief Human Resources & Workplace Officer di Airbus, Thierry Baril, il quale lascia così intendere che la ricerca è estesa a più settori, oltre a quelli specifici. Una buona notizia per entrare in un’azienda in via di sviluppo. Positivo anche il dato relativo alle assunzioni, dopo i tanti licenziamenti delle grandi aziente, soprattutto tecnologiche.

