Lombardia, il maltempo ha allagato e danneggiato Milano: una ragazza di 16 anni è morta a Brescia

Lombardia, il maltempo sta mettendo a dura prova diverse zone della Regione ed in particolare la città di Milano è stata colpita da un violento nubifragio che ha causato problemi e danni. Una giovane vittima invece si registra a Brescia.

In Lombardia in queste ora il maltempo sta creando tanti danni a persone e cosa. In particolare la città di Milano è stata colpita da un forte nubifragio. Le strade sono state invase da rami di alberi caduti o da alberi sulle strade e chicchi grandi come palle da tennis che piovono dal cielo.

Dopo il violentissimo nubifragio di questa notte la “situazione a Milano è diventata tragica”. Lo scrivono i vigili del Fuoco in una nota. “La situazione è molto pesante in tutta la città Metropolitana di Milano, gli interventi sono senza sosta ormai da qualche giorno e con la tempesta di questa notte è diventata tragica. Oltre 200 le richieste di interventi dalle ore 4 in modo diffuso in tutta la città Metropolitana. Molti di questi interventi sono dovuti per caduta alberi, allagamenti, tetti scoperchiati e dissesti statici”.

Una ragazza di 16 anni è morta a Brescia

Il maltempo ha fatto anche una giovane vittima: una ragazza di 16 anni è morta dopo essere stata colpita da un albero in un campo scout a Codegolo, in Val Camonica, provincia di Brescia. “Sono stata finora al telefono con il ministro Musumeci, sapevamo sarebbe stata la giornata più impegnativa”, “abbiamo nubifragi a Nord e voglio portare la mia solidarietà alla famiglia della ragazza” morta a Brescia, “e dall’altra al Sud una situazione in cui si somma a temperature molto alte il vento e questo rende impossibile l’uso dei canadair”, “è una situazione complessa” ma la “Protezione civile è mobilitata, nessuno dei vigili del fuoco è andato in vacanza, stiamo seguendo minuto per minuto la situazione che è delicata”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

