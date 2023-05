Report, puntata del 15 maggio: anticipazioni e servizi. Il programma di Rai 3 verso la conferma

Report torna con una nuova puntata lunedì 15 maggio con nuovi servizi e tematiche affrontate in studio con il conduttore Sigfrido Ranucci e con la sua squadra. Intanto, dopo l’addio di Fazio Fazio e Luciana Littizzetto, ci si chiede quale possa essere il futuro del programma di Rai 3.

Report, puntata del 15 maggio: anticipazioni

Il programma di Report torna con una nuova puntata su Rai 3 in prima serata lunedì 15 maggio 2023 alle ore 21.25. Altri casi in esclusiva verranno affrontati dai giornalisti guidati da Sigfrido Ranucci. La puntata, come sempre, può essere seguita in tv ma anche in streaming sull’app RaiPlay.

I servizi annunciati

Il programma ha annunciati i servizi della puntata. “Le maggiori aziende della logistica utilizzano lavoratori dipendenti da cooperative e società esterne, il costo del lavoro per loro si riduce, addirittura per Brt vale solo l’8% del fatturato. Le aziende esterne talvolta chiudono dopo due anni e riaprono con un altro nome a danno del lavoratore, che spesso viene pagato poco e perde i diritti dovuti. Anche in vari settori della PA si aggirano contratti nazionali e livelli di retribuzione e contributi: dai custodi dei musei ai vecchi lavoratori socialmente utili che avrebbero dovuto essere assunti stabilmente; fino ai magistrati onorari, la cui mancata regolarizzazione rischia di far saltare i soldi del Pnrr previsti per il ministero della Giustizia. A seguire con il 59% della popolazione in sovrappeso e il 23% affetto da obesità, dal 2020 l’Unione Europea ha intrapreso la strategia “Farm to Fork”, alimenti più sostenibili e abitudini più sane a tavola anche grazie a un’etichettatura comune in tutti i paesi membri. Tra le proposte più quotate c’era il Nutriscore, il sistema di etichettatura fronte pacco di origine francese che funziona come un semaforo per aiutare i consumatori a fare acquisti consapevoli e limitare il consumo di quegli alimenti che potrebbero avere un impatto negativo sulla salute umana. Tra conflitti d’interesse e timori corporativi l’Italia rischia di perdere uno strumento utile di salute pubblica in nome della tutela degli interessi delle lobby? Infine se il sistema di smaltimento degli pneumatici non funziona a regola chi paga? Per ogni pneumatico immesso sul mercato va pagata la quota del contributo ambientale per lo smaltimento. Produttori e importatori sono responsabili del servizio di raccolta e smaltimento e il costo del servizio è a carico del consumatore finale”.

Il programma di Rai 3 verso la conferma

Mentre infuriano le polemiche politiche dopo l’addio alla Rai di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, Report potrebbe essere confermato. Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra hanno mandato un chiaro messaggio al governo Meloni sul programma di Rai 3: “Report non si tocca”.