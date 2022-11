Listeria e Salmonella, allarme scatta per un salame: qual è il prodotto incriminato

Listeria e salmonella in un prodotto in particolare. Scatta ancora una volta l’allarme alimentare in una catena di supermercati del Nord Italia. La nota azienda ha già diffuso un comunicato ufficiale in cui dichiara di aver provveduto al ritiro del prodotto.

Listeria e Salmonella, allarme scatta per un salame

Ancora una volta scatta l’allarme per listeria e in aggiunta salmonella. Si tratta di due marchi di salame prodotti da Smapp Spa, nello stabilimento della catena di supermercati Aldi di via Circonvallazione 7 a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano.

“A seguito di analisi in autocontrollo effettuate da Aldi, è stata riscontrata in alcuni campioni del prodotto “Coppa di suino 100 gr” a marchio Freschi per te la possibile presenza di Listeria monocytogenes, motivo per cui l’articolo non può essere consumato. Il prodotto coinvolto è stato in vendita in tutte le filiali ALDI fino al giorno 24 novembre 2022. La vendita dello stesso è stata tempestivamente bloccata e il prodotto può essere restituito in tutte le filiali Aldi, ove il rimborso sarà concesso anche senza esibizione dello scontrino di acquisto”, si legge nella nota dell’azienda.

L’azienda inoltre fa sapere che “l’ articolo coinvolto è stato in vendita in tutte le filiali Aldi fino al giorno 24 novembre 2022. La vendita del prodotto è stata tempestivamente bloccata. Le confezioni acquistate possono essere restituite in tutte le filiali Aldi e il rimborso verrà concesso anche senza esibizione dello scontrino”.

Qual è il prodotto incriminato

La catena di supermercati Aldi ha fatto sapere di aver ritirato i prodotti “Coppa di suino 100 gr” a marchio Freschi per te (termine minino di conservazione 13 dicembre 2022) e il “Salame campagnolo” a marchio Gourmet Finest Cuisine (data di scadenza 12 febbraio 2023 e 14 febbraio 2023).