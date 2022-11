Blanco negli stadi nel 2023, l’annuncio di nuovi concerti: ecco le date e le tappe

Blanco negli stadi: nel 2023 l’artista ha annunciato che si esibirà in due importanti stadi. Inoltre, dopo il successo del suo ultimo tour con 35 date sold out, si appresta alla lavorazione di un nuovo album.

Blanco negli stadi nel 2023

Blanco non si ferma anzi ha fatto un annuncio molto importante per il prossimo anno. Nel 2023 l’artista, dopo i suoi ultimi successi con il tour, ha fatto sapere che si esibirà in due stadi molto importanti.

Inoltre, il cantante sta lavorando anche a un nuovo album. Negli ultimi due anni, Blanco ha portato a casa 49 dischi di platino e tre dischi d’oro e che con il suo disco d’esordio, Blu Celeste, ha totalizzato ad oggi oltre un miliardo e mezzo di stream sulle piattaforme.

L’annuncio di nuovi concerti: ecco le date e le tappe

Nelle scorse ore è arrivato l‘annuncio delle nuova date e tappe dell’artista negli stadi il prossimo anno: il 4 luglio all’Olimpico di Roma e il 20 luglio a San Siro, a Milano.

Le prevendite dei biglietti per i concerti saranno disponibili da venerdì 18 novembre 2022 alle 18.00 su www.vivoconcerti.com e www.friendsandpartners.it e da mercoledì 23 novembre alle 11 anche nei punti vendita autorizzati.

