Shakira aggredita dalla suocera mentre Piqué avrebbe tradito Clara Chia Marti

Shakira e Piqué: la storia tra i due ex diventa sempre più complicata e ricca di nuovi capitoli. Nelle ultime ore due storie hanno aggiornato il gossip nelle loro vite. Il primo è un video che sta girando in rete con la cantante colombiana che viene aggredita dall’ex suocera. Mentre il secondo è il possibile nuovo tradimento di Piqué.

Shakira aggredita dalla suocera

La vicenda tra Shakira e Piquè si riempie di un nuovo incredibile capitolo. Nelle scorse ore su Twitter è stato pubblicato un video mentre l’ex suocere alza le mani sulla cantante colombiana in strada. Nel filmato c’è anche Piqué che però rimane in disparte. Non si sa a quando risale il filmato, ma è invece risaputo del rapporto complicato prima e burrascoso poi tra Shakira e la madre dell’ex calciatore del Barcellona.

Ahora ya todo tiene sentido @shakira aguanto mucha 💩 de esa famila de @3gerardpique con solo vea cómo le agarra la cara! Totalmente una bruja pic.twitter.com/6x1hKUaQ5M — Mimi0714 (@soymimi0714) January 23, 2023

Piqué avrebbe tradito Clara Chia Marti

La notizia del possibile tradimento di Piqué alla sua nuova fidanzata Clara Chia Marti è stata data dal giornalista Jordi Martin, che tramite i social ha lanciato la bomba dirompente per il mondo del gossip: “La conosci, Gerard? Non stupirti, quindi, se Shakira ti butta addosso il mondo intero”. L’avvocato con la quale Piqué avrebbe tradito la Martí è altrettanto giovane e probabilmente lontana dal mondo del gossip, tanto che non appena la notizia è iniziata a circolare ha immediatamente reso privato il suo profilo. La nuovissima fiamma dell’ex calciatore del Barcellona sarebbe Julia Pui Gali, 25 anni e un master in diritto penale economico.