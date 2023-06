Trentino, sciopero dei treni l’11 Giugno: motivazioni

Ci si avvicina al fine settimana ed ecco nuove notizie: ci sarà lo sciopero dei treni in Trentino-Alto Adige, fissato per Domenica 11 Giugno.

Ci si avvicina al fine settimana ed ecco nuove notizie: ci sarà lo sciopero dei treni in Trentino-Alto Adige, fissato per Domenica 11 Giugno.

Di seguito motivazioni e fasce garantite.

L’11 Giugno sciopero dei treni in Trentino, ecco le motivazioni

Nelle prossime ore il Trentino-Alto Adige dovrà fare i conti con l’astensione dal lavoro, in quanto è previsto uno sciopero dei treni di natura regionale. Domenica 11 Giugno il personale mobile – e gli equipaggi – di Trenitalia delle direzioni provinciali di Bolzano e Trento, non effettueranno le tratte stabilite.

Lo sciopero avrà una durata di circa 24 ore, dalle ore 2 di Domenica all’1 del giorno successivo. Questo potrebbe cause variazioni, ritardi o cancellazioni. I treni con lunga percorrenza non sono però coinvolti. Visto che lo sciopero avrà inizio la Domenica, in quanto giorno festivo non sono previste fasce garantite, cosa solita durante questo tipo di proteste.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

A mettere in atto questo sciopero sono state diverse organizzazioni, ovvero Filt Cgil, Fit Cisl e Asgb, le quali hanno esposto le loro ragioni attraverso una nota:

“È dal 2019 che a livello locale non vengono sottoscritti verbali di accordo rimandando tutte le tematiche a livello nazionale. I turni di lavoro sempre più compressi che non consentono soste adeguate alle refezioni e un utilizzo sproporzionato dello straordinario giornaliero, la mancanza di soluzioni conciliative vita-lavoro, l’impossibilità in certi periodi di poter usufruire delle ferie, la mancata pianificazione di assunzioni adeguate minime per sostituire il personale in pensione, tema su cui ad oggi Trenitalia ha fatto ben poco per trovare soluzioni condivise con le istituzioni”.

Le varie organizzazioni hanno così esposto le diverse problematiche, mettendo in evidenza molte criticità.

Senza dubbio si tratta di uno sciopero che potrebbe creare non pochi disagi, soprattutto in vista di Lunedì 12, a tutti gli effetti giorno lavorativo.

LEGGI ANCHE: Trentino-Alto Adige: gli orsi in eccesso verranno trasferiti.