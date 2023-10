Liberi Tutti, gli ospiti della puntata del 30 ottobre: l’autocritica di Bianca Guaccero

Liberi Tutti è il programma di giochi che arriva con la seconda puntata nella serata di lunedì 30 ottobre 2023. Gli ascolti non sono dei migliori e così è arrivata l’autocritica della conduttrice Bianca Guaccero.

Liberi Tutti, gli ospiti della puntata del 30 ottobre

Liberi Tutti arriva con la seconda puntata su Rai 2 in prima serata. Alla conduzione ci sono Bianca Guaccero con Peppe Iodice e I Gemelli di Guidonia, va in onda dall’Auditorium Rai di Napoli, dove sono state allestite 4 escape room con 4 diverse ambientazioni: dalla taverna dei pirati alla foresta tropicale, dall’interno di una navicella spaziale all’ufficio delle poste, dal castello di Dracula al museo della palla.

In ogni puntata si gioca in 8 diverse escape room arredate per ricreare l’ambiente di gioco in cui si cimenteranno i 6 personaggi famosi. Nella puntata di lunedì 30 ottobre parteciperanno Paolo Conticini, Antonella Elia, Pozzoli Family, Matranga e Minafò.

L’autocritica di Bianca Guaccero

In queste ore ha fatto discutere l’autocritica della Guaccero dopo il flop della prima puntata. “E’ assolutamente vero”, ha ammesso la conduttrice. “Noi per primi abbiamo in questi giorni fatto molte riunioni e ci siamo confrontati su tutto. Durante le prove abbiamo avuto persone che non erano i vip in questione, ma altri ragazzi che partecipavano alle escape, perché avevamo bisogno di cronometrarle e studiarle. Gli ospiti non potevano provarle prima, perché altrimenti avrebbero scoperto tutto. L’avvento degli ospiti per noi è stato qualcosa che è successo durante la prima registrazione e ha spiazzato un po’ tutti, abbiamo visto una partecipazione così attiva che io per prima ho dovuto ritarare tutto quanto”.

Le modifiche allo show sono dunque in corso: “Ci sono molti piani d’ascolto in questo programma – ha proseguito la Guaccero – la stanza, il divano, il piano d’ascolto tra noi e il cast. È un programma che va costruito, noi per primi lo stiamo ancora studiando e perfezionando”.