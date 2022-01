Chi è Giampiero Ingrassia: vita privata, moglie, figlia, teatro

Chi è Giampiero Ingrassia, attore di teatro e cinema ha ottenuto successo tra la fine degli anni 80′ e gli inizi degli anni 90′. Figlio d’arte, nella sua vita ha dovuto affrontare un terribile lutto.

Chi è Giampiero Ingrassia: vita privata

Giampiero Ingrassia è nato a Roma il 18 novembre del 1961, figlio del grande e famoso attore Ciccio Ingrassia.

Ha frequentato il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche diretto da Gigi Proietti, dove ha conseguito il diploma nel 1985.

Nel 2006 diventa uno dei soci e creatori della Fonderia delle Arti di Roma, scuola di musica, teatro, cinema e fotografia, nonché direttore della sezione Teatro e Musical.

Ha preso parte a diversi film per il grande schermo tra i quali ricordiamo: Stressati, Ti amo Maria, Come inguaiammo il cinema italiano, Terapia Roosevelt, Bastiano; Ti stramo – Ho voglia di un’ultima notte da manuale prima di tre baci sopra il cielo, The Museum of Wonders e Il rito.

La moglie e la figlia

Giampiero Ingrassia, nel 2013 ha vissuto la tragedia per la morte della moglie Barbara Cosentino scomparsa a soli 48 anni. La donna fu vittima di malore mentre sta sciando a Roccaraso con la figlia mentre il marito era di scena a Napoli.

La figlia si chiama Rebecca, nata nel 1993. Dopo la scomparsa della moglie, Giampiero abbandonò per un periodo il lavoro per restare accanto alla bambina.

Il ritorno al teatro

Giampiero Ingrassia ha avuto un grande successo soprattutto al teatro. Infatti, nella sua carriera artistica la sua esperienza teatrale si è arricchita sempre di più nel corso degli anni. Dopo le prime ondate della pandemia, è tornato al Teatro con ’La piccola bottega degli orrori’.