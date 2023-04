Striscia La Notizia, la velina Cosmary Fasanelli sostituita: da chi e perché

Striscia La Notizia, la velina Cosmary Fasanelli è stata sostituita e per alcuni giorni la ballerina mora non ci sarà sul bancone.

Striscia La Notizia, la velina Cosmary Fasanelli è stata sostituita sul bancone del tg satirico della Mediaset. Ecco da chi e quali sono i motivi che terranno lontana la velina mora per alcuni giorni dal programma di Canale 5.

Striscia La Notizia, la velina Cosmary Fasanelli sostituita

Cambio di velina sul bancone di Striscia La Notizia. La ballerina Cosmary Fasanelli è stata sostituita. Nata il 26 agosto del 2000 ed Ex all’allieva di Amici di Maria De Filippi, non era riuscita ad approdare al Serale del programma tanto ambito, ma era comunque rimasta nel cuore dei telespettatori più affezionati. Originaria di Brindisi, la sua carriera è iniziata anche con una partecipazione a Miss Italia, palco da dove ha tentato di lanciarsi nel mondo dello spettacolo. “A luglio – aveva raccontato – mi hanno chiamato a Mediaset chiedendo di preparare due coreografie, ma senza dire che il provino era per Striscia. Noi facevamo tante domande ma nessuno ci diceva nulla“. La velina per alcuni giorni non sarà sul bancone di Striscia La Notizia che ha spiegato con un comunicato i motivi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cosmary Fasanelli (@cosmaryfasanelli)

Da chi e perché

Già dalla puntata del 28 aprile, insieme alla bionda Anastasia Ronca ha iniziato a ballare Marcia Thereza Araujo Barros. La modella italo brasiliana, protagonista dell’edizione in corso di Paperissima Sprint, già sostituì la ballerina lo scorso dicembre 2022. La sostituzione è avvenuta, secondo comunciato ufficiale del programma Mediaset, per un’indisposizione della velina Fasanelli. “Cosmary sta bene e, in attesa di tornare a Striscia, seguirà il programma da casa” si legge nel comunicato diffuso da Striscia.