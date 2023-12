Terremoto in Calabria: epicentro, magnitudo e danni

Terremoto in Calabria: scossa avvertita nella mattinata di mercoledì 20 dicembre 2023. Tanta paura in diverse città nell'epicentro.

Terremoto in Calabria: il territorio ha tremato nelle prime ore del mattino di mercoledì 20 dicembre 2023. Tanta paura nelle diverse città in cui è stata avvertita la scossa.

Terremoto in Calabria: epicentro e magnitudo

Il suolo della Calabria ha tremato nelle prime ore del mattino di mercoledì 20 dicembre 2023. Come fa sapere la Protezione civile locale la “magnitudo 3.6 registrato stamattina in prossimità del comune di Samo nella Città metropolitana di Reggio Calabria. La scossa è avvenuta ad una profondità di circa 14 km”. Inoltre, viene fatto sapere che per per maggiori informazioni si possono raccogliere notizie più approfondite sul sito https://terremoti.ingv.it/event/37186151.

I danni

La scossa è stata avvertita distintamente sia nel Reggino sia a Messina. Inoltre, le autorità fanno sapere che non sono stati segnalati danni né vittime. “La scossa si è sentita in maniera abbastanza forte. La gente è scesa in strada ed è ancora fuori dalle case perché ha paura”, sono state le parole di Paolo Pulitanò, il sindaco di Samo (Reggio Calabria). Inoltre, il primo cittadino precisa che “la situazione ora è tranquilla e per il momento non sono arrivate segnalazioni di danni”. Per precauzione, fa sapere, “oggi le scuole saranno chiuse e insieme ai tecnici verranno svolti i controlli sul territorio”.

