Grillo accende la polemica, la foto col passamontagna: “Brigate di cittadinanza”

Beppe Grillo riaccende la polemica, la foto su Instagram col passamontagna: “Aspettiamo le brigate di cittadinanza”. Il patrono del Movimento 5 Stelle risponde all’indignazione rincarando la dose sui social.

Grillo insiste, polemica per la foto col passamontagna: “Brigata di cittadinanza”

Le dichiarazioni di Beppe Grillo sul palco di Largo Corrado Ricci durante l’ultima manifestazione del Movimento 5 Stelle hanno fatto storcere il naso a molti, sia tra la maggioranza che nell’opposizione. “Volete il leader, ma siate i leader di voi stessi.” -ha affermato il patrono del M5S- “Fate le brigate di cittadinanza, mettete il passamontagna e di nascosto andate a fare i lavoretti, mettete a posto marciapiedi, aiuole, tombini. Fate il lavoro e scappate. Reagite cazzo!”. Il riferimento a brigate e passamontagna ha fatto indignare molte personalità politiche, per l’assonanza con alcuni dei momenti più cupi della storie recente italiana. Nonostante le polemiche, Grillo ha continuato a buttare benzina sul fuoco con una foto pubblicata su Instagram dove appare in passamontagna: “Brigata di Cittadinanza “Riparazione panchine”, reparto d’assalto”.

Le pressioni su Elly Schlein: “È pronta ad indossarlo anche lei? Che ci faceva li?”

Beppe Grillo non è stato l’unico bersaglio di critiche dopo le sue affermazioni. La maggioranza ne ha approfittato per mettere sotto pressione Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, anche lei presente all’evento M5S. “Gravi, sconcertanti e inaccettabili parole di Beppe Grillo alla piazza di Movimento 5 Stelle e Pd.” -afferma la Lega- “Parlare di brigate di cittadinanza e passamontagna per invitare i cittadini a reagire evoca pagine drammatiche della storia del nostro Paese. Ci chiediamo se anche Elly Schlein sia pronta a indossare il passamontagna per reagire contro il governo di centrodestra sotto il simbolo delle brigate“.

Critiche anche da partiti lontani dalla maggioranza, con Riccardo Magi di +Europa che si rivolge direttamente alla segretaria del PD: “Non possiamo avere come valore la Resistenza e poi prestare il fianco a chi flirta con Putin come fa il M5S. Che ci facevi lì, Elly?”. Il consigliere della Regione Lazio Alessio D’Amato ha annunciato le sue dimissioni dall’Assemblea nazionale del PD: “Brigate e passamontagna anche No. È stato un errore politico partecipare alla manifestazione dei 5S. Vi voglio bene, ma non mi ritrovo in questa linea politica”.