Lecca Lecca pericolosi e ritirati dal mercato: l’allarme del Ministero della Salute

Lecca Lecca ritirato dal mercato perché ritenuto pericoloso durante il suo consumo. Il prodotto in questione arriva da una azienda del Belgio ed esportato in tutta Europa. In Italia l’allarme arriva dal Ministero della Salute. Sono una sorta di mini torta molto consumate e conosciute soprattutto all’estero. Attenzione dunque a questa tipologia di prodotto.

Lecca Lecca pericolosi e ritirati dal mercato

Lecca Lecca ritirato dal mercato perché pericoloso durante la sua consumazione. Si tratta di due lotti di Cupcake Lip&Dick (guscio a forma di cupcake contenente un lecca lecca alla frutta da intingere in un sorbetto aspro) a marchio Star Sweet per il possibile rischio di un mancato fissaggio del portacaramelle alla parte inferiore del coperchio, che potrebbe staccarsi durante il consumo. Come specificato sul richiamo – pubblicato anche sulla pagina Facebook dell’HACCP System Group – i controlli in merito sono stati effettuati il 13 luglio. Star Sweet Holland B.V. è una ditta dolciaria olandese il cui stabilimento si trova a Breda, una cittadina del Brabante Settentrionale a 10 chilometri dal confine col Belgio.

L’allarme del Ministero della Salute

L’Allarme in Italia è stato lanciato dal Ministeri della Salute con richiamo pubblicato il 19 luglio sul sito Salute.gov e riguardante due lotti (con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 10 gennaio e del 30 giugno 2026) venduti in confezioni a forma di pancakes. Sul sito del Ministero si raccomanda ai consumatori di non ingerire il prodotto e di riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato. Si possono trovare nei bar e nelle caffetterie, ed è possibile anche trovarle nei supermercati, sfuse o confezionate.

