Le Iene, Teo Mammucari si lascia andare ad un monologo: “Bisogna pensare ai figli”

Tornato in televisione, il programma Le Iene ha regalato uno spunto di riflessione grazie a Teo Mammucari, conduttore del programma. Il 58enne ha infatti esposto il suo punto di vista per quanto riguarda i divorzi e le separazioni e il difficile compito che spetta ai genitori e ai padri, trasmettendo un messaggio importante a chi, come lui, ha vissuto esperienze di questo tipo: “Non cercate rivincite” ha infatti annunciato.

Teo Mammucari racconta il suo punto di vista durante Le Iene

Il conduttore – e attore – italiano, durante la serata andata in onda Martedì 10 Gennaio 2023 insieme a Belen Rodriguez, si è ritagliato un piccolo spazio per un monologo personale, che aveva come obiettivo quello di far riflettere sulla delicata situazione che si vive nel momento in cui un rapporto si rompe. Spesso ad andarci di mezzo sono i figli ed è quindi compito di entrambi i genitori quello di garantir loro un giusto equilibrio.

Lui stesso ha vissuto una situazione simile dopo la separazione dalla giovane Thais Wiggers, ex velina, dalla quale ha avuto una figlia di nome Julia, che per tre anni non ha avuto modo di vedere e abbracciare:

“Quando due persone che hanno un figlio e si separano si soffre sempre, perché è difficile in quella situazione dare il meglio di sé. Io sono stato travolto, avevo meno sicurezze di lei, perché la mamma è sempre la mamma, ma anche un padre è sempre un padre mi ripetevo, ma non suonava altrettanto bene”.

Queste sue parole hanno fatto trapelare la sua sofferenza, legata a questa mancanza e all’amore nei confronti della figlia. Ha voluto, infine, concludere lasciando un messaggio a tutti coloro che hanno vissuto e vivono tuttora una condizione simile:

“A tutti i papà voglio dire non cercate rivincite, non pensate ai vostri problemi, pensate ai vostri figli”.

