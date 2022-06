Le graduatorie GPS 2022 quando escono? Le date

Il 31 maggio sono scaduti i termini per presentare domanda di inserimento e aggiornamento nelle GPS 2022, ma quando saranno disponibili? Ecco quando usciranno le graduatorie GPS 2022.

Le graduatorie GPS 2022 quando escono?

Le graduatorie provinciali per le supplenze, comunemente note come GPS, sono in attesa di essere pubblicate. Gli aspiranti che hanno inserito la domanda nel sistema online del ministero, infatti, attendono ora la pubblicazione delle graduatorie sul sito internet dell’ufficio Scolastico della provincia scelta.

Le date plausibili

Nessuna data è ancora stata comunicata di preciso in merito all’uscita delle GPS ma alcune indicazioni cominciano ad arrivare dagli uffici Scolastici e probabilmente tante altre ce ne saranno nei prossimi giorni. Secondo quanto trapela, servirà circa un mese per la valutazione dei titoli di accesso, motivo per cui si inizia a pensahe le graduatorie possano uscire più o meno a metà luglio.

Si fa comunque presente anche che alcuni Uffici Scolastici hanno notato l’aumento del numero di domande presentate rispetto al 2020, pertanto è necessario ricorrere all’ausilio delle scuole polo per i controlli anche e soprattutto per sopperire alla mancanza di organico.