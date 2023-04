Angela e Connie, chi sono le figlie di Enzo Avitabile: vita privata, carriera

Angela e Connie, chi sono le figlie di Enzo Avitabile. Cosa sappiamo sulla famiglia dell’artista napoletano, rimasto solo dal 2002 dopo l’improvvisa morte della moglie Maria: “Sono orgoglioso delle mie figlie, devo tutto a loro”.

Chi sono le figlie di Enzo Avitabile, Angela e Connie

Il cantautore e sassofonista napoletano Enzo Avitabile ha un rapporto meraviglioso con le sue due figlie, Angela e Connie. La loro è una famiglia unitissima che ha dovuto affrontare molte difficoltà insieme, soprattutto dopo la scomparsa di Maria, moglie di Avitabile morta per cause sconosciute nel 2002. Una tragedia pesantissima sia per il cantante che per le sue due figlie, che ha dovuto crescere da solo: “Loro mi hanno fatto capire come potevo fare da papà e da mamma. Sono state figlie e sorelle e oculate amministratrici finanziarie”.

“Le mie figlie avevano 13-14 anni.” -ha spiegato Avitabile negli studi di Oggi è un altro giorno– “Ho cercato di fare anche la mamma, con la consapevolezza di non saper fare neanche il papà. Ho cercato di creare una famiglia monca, con lo spirito della mamma”. Da parte loro, Angela e Connie lo hanno aiutato il più possibile: “Avendo questo lavoro, mi hanno aiutato molto le mie figlie. Io ho iniziato a girare il mondo quando Maria è andata via. Loro stavano a casa, mi aspettavano, organizzavano la famiglia come se fossero una madre: questa è stata una cosa incredibile per me”.

Cosa fanno nella vita? Carriera e vita privata

Si sanno pochi dettagli sulla carriera e la vita privata delle figlie di Avitabile, se non quello che lui stesso ha raccontato per placare la curiosità dei giornalisti. Entrambe sono riuscite a farsi strada nel mondo della ricerca: “Oggi una è chimica, l’altra è biologa: sono entrambe ricercatrici. Io sono orgoglioso di loro. Sono orgoglioso della dedizione, di credere profondamente che le persone hanno l’unica possibilità di studiare e di credere nei sogni e nelle probabilità, e di avere una fede, perché altrimenti si prendono delle strade che non sono confortevoli”. Oggi si sono entrambe mamme: le due sorelle si sono costruite una famiglia con i rispettivi compagni, Angela con suo marito Mourad Salwan e Connie con Eugenio Altamonte.