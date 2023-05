Laura Castelletti, chi è il nuovo sindaco di Brescia: partito, carriera, marito, figli

Chi è Laura Castelletti, nuovo sindaco di Brescia e prima donna a ricoprire la posizione. Già vicesindaco dell’uscente Emilio Del Bono, ha ottenuto vittoria alle comunali del 2023 con oltre il 50% delle preferenze. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Laura Castelletti, nuovo sindaco di Brescia: carriera, partito, vita privata

I cittadini di Brescia portano al trionfo il centrosinistra guidato da Laura Castelletti, eletta come nuovo sindaco alle comunali 2023. Sarà la prima donna a ricoprire il ruolo di primo cittadino nella storia del capoluogo lombardo. Castelletti raccoglie il testimone del sindaco uscente Emilio Del Bono, per il quale ha fatto da vice fino alla sua decadenza lo scorso marzo a causa dell’elezione in regione. Dopo alcuni mesi da facente funzioni, Castelletti ha convinto il suo elettorato, portandosi a casa il 54.84% dei consensi contro il 41,67% del suo rivale del centrodestra, Fabio Rolfi.

Dal Bono si è detto molto contento dei risultati ottenuti dalla collega: “Premia 10 anni sui quali i bresciani si sono espressi in modo molto netto. Credo di aver dato una mano a costruire questo passaggio. Ho cercato di lasciare alla città la continuità di un buon governo, che non è solo conservazione ma anche innovazione”. Da parte sua, Laura Castelletti si è detta entusiasta della vittoria: “È un’emozione essere la prima donna sindaco di Brescia, soddisfazione aver vinto al primo turno. La città ha dato una chiara indicazione della strada da percorrere”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Carriera, curriculum e vita privata del nuovo primo cittadino

Nata a Brescia il 10 settembre 1962 e cresciuta nel capoluogo lombardo, Laura Castelletti ha 55 anni e, prima di entrare in politica, si è costruita una carriera come tecnico di laboratorio chimico biologico. Ha lavorato fino al 1992 presso l’Istituto di Farmacologia della Facoltà di Medicina dell’Università di Brescia. È sposata con Renzo Rozzini, capo della Geriatria della Poliambulanza, ed è la madre di due figlie: Margherita, 30 anni, e Caterina, che ne ha invece 24.

La sua attività politica comincia presto, con la militanza nei giovani socialisti. Nel 1991 viene eletta consigliere comunale, ruolo che torna a ricoprire nel 1996, nel 1998 e nel 2003. Dal 1998 è presidente del Consiglio Comunale, mentre nel 2008 fa il suo primo tentativo alle comunali per la posizione di sindaco. Con l’elezione di Emilio Del Bono nel 2013 viene scelta come vice sindaco, ruolo che ricopre per ben dieci anni.