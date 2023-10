Calcioscommesse, chi è il quarto calciatore coinvolto: il nuovo nome fatto da Corona

Calcioscommesse, ci sarebbe un quarto calciatore di una squadra importante coinvolto nella vicenda che sta scuotendo il calcio italiano. Dunque, dopo Fagioli, Zaniolo e Tonali ecco chi sarebbe l’altro giocatore.

Calcioscommesse, chi è il quarto calciatore coinvolto

La vicenda del calcioscommesse in Serie A si allarga anche ad altri giocatori di squadre di prima fascia. Dopo Fagioli, finiscono al centro delle indagini per calcioscommesse altri due giocatori italiani: Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali. A Coverciano, dove erano in ritiro i due calciatori con la Nazionale, sono giunti le forze dell’ordine per notificare gli atti a Zaniolo e Tonali. Così la Federazione ha deciso di mandare entrambi nei rispettivi club. Tuttavia, nelle indagini della Procura di Torino ci sarebbero una decina di nomi di calciatori coinvolti nell’inchiesta.

Il nuovo nome fatto da Corona

Dunque, ci sarebbe un quarto nome di un’altra squadra di Serie A coinvolto. Secondo quanto riportato dal “Re del Gossip”, il giocatore in questione giocherebbe nella Roma. Alle 14, Corona attraverso i suoi social, rivelerà il quarto nome. Poi, sempre l’ex re dei paparazzi ha annunciato di pubblicare e condividere anche altro sulla vicenda: “Nel corso della prossima settimana tutte le prove e i documenti con audio e nomi”.