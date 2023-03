Lascia un biglietto in cui annuncia il suicidio: salvato grazie al cellulare

Un fine settimana che continua a raccontare diversi fatti di cronaca. In provincia di Milano si è verificato un tentato suicidio annunciato tramite un biglietto. I parenti dell’anziano hanno avvisato i carabinieri che sono riusciti a rintracciarlo e salvargli la vita.

Scrive un biglietto annunciando il suo suicidio: anziano geolocalizzato e salvato

È accaduto nei dintorni di Milano, precisamente a Pessano con Bornago, Sabato 25 Marzo. Il protagonista della vicenda è un anziano di circa 70 anni, di origini italiane. L’uomo, ormai in pensione e sposato, si è allontanato dalla propria abitazione nel pomeriggio di Sabato 25 Marzo, lasciando un biglietto in cui annunciava che si sarebbe tolto la vita. Nella lettera parlava anche di come avrebbe voluto fosse il funerale e dei suoi ultimi desideri.

Pochissimo tempo dopo i suoi parenti si sono accorti del biglietto e hanno immediatamente chiamato i carabinieri, spiegando la situazione, dato che l’uomo era già uscito dal proprio appartamento. Ad occuparsi del caso sono stati i militari della Stazione Carugate che, dopo aver geolocalizzato il suo telefono cellulare, hanno rintracciato anche l’anziano signore raggiungendo il luogo in cui si trovava.

Raggiunto il posto, le forze dell’ordine lo hanno trovato disteso a pancia in giù con un evidente taglio alla gola, seppur ancora cosciente. È stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno potuto contare sul soccorso dei carabinieri, i quali – nell’attesa – hanno cercato di tamponare la ferita. Fortunatamente la lesione non era così grave.

Dopodiché l’uomo è stato trasportato presso l’ospedale San Carlo di Milano, anche se non mostra una grave situazione: per lui si tratta “solo” un codice giallo. Il 70enne non è dunque in pericolo di vita. Ma, in base a ciò che è stato scoperto dalle forze dell’ordine, sta affrontando un periodo molto delicato dovuto alla depressione, tanto da essere seguito da uno specialista. Occorrerà monitorare la situazione.