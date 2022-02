Wanda Nara, la buonanotte bollente sui social: ecco le FOTO

Wanda Nara infiamma i social con una serie di foto bollenti. La moglie di Mauro Icardi ha sconvolto il web con una serie di scatti super sexy. Ecco tutte le foto.

Wanda Nara e la buonanotte super sexy: ecco le foto che hanno infiammato il web

Wanda Nara torna sotto i riflettori grazie a una serie di scatti sexy. La modella argentina, moglie e agente del bomber Mauro Icardi, ha dato la buonanotte ai suoi follower con una bollente foto allo specchio in cui mette in mostra un lato B da paura.

Centinaia di utenti si sono riversati sul post, stregati dal sex appeal della modella. Ecco il selfie che ha sconvolto il web.

View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_nara)

È solo l’ultima di una serie di foto pubblicate sul profilo della bella argentina.

Negli ultimi giorni, infatti, Wanda Nara ha condiviso con i suoi ammiratori molti altri post in abiti succinti e in lingerie. Anche in questo caso i suoi follower si sono mostrati estasiati dal “regalo”.

View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_nara)

View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_nara)

La crisi con Mauro Icardi: tutto risolto?

Non è la prima volta che l’affascinante trentenne delizia i suoi 11 milioni di follower mostrando il suo corpo mozzafiato. Negli ultimi tempi, tuttavia, a tener banco è stata la crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi, a causa del tradimento del bomber con l’attrice e modella China Suarez. La conciliazione tra i due risale a pochi mesi fa, con i due che son stati visti in luna di miele a Dubai. “Chiedevo il divorzio ogni giorno e alla fine avevamo raggiunto un accordo”, aveva confessato la moglie e manager dell’attaccante argentino del Psg. “Poi mi ha scritto una lettera, come nessuno aveva mai fatto prima. Mi ha fatto capire che non ho niente se non sono con lui. Ci siamo scelti di nuovo. Ti amo Mauro Icardi“. “Le foto che ho caricato negli ultimi mesi mostrano quanto stavamo bene insieme e quanto eravamo felici“, scrive Wanda su Instagram. Ora però arriva una serie di scatti hot: un regalo anche per il marito o un dispetto? Staremo a vedere.