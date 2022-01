Oroscopo Settimanale Simon & The Stars: dal 31 Gennaio al 6 Febbraio

Ecco l'oroscopo settimanale di Simon & The Stars, cosa ci aspetta dal 31 Gennaio al 6 Febbraio? Le previsioni segno per segno.

Arriva l’Oroscopo Settimanale di Simon & The Stars. Scopriamo cosa riserva il futuro ad ogni segno zodiacale. Ecco tutte le previsioni secondo le stelle, dal 31 Gennaio al 6 Febbraio.

Oroscopo Settimanale Simon & The Stars

Comincia un’altra, lunga settimana. Che cosa ci riserva il futuro nei prossimi giorni? Scopriamolo insieme a Simon & The Stars. Arriva l’oroscopo settimanale dell’astrologo più amato dal web, con le previsioni per ogni segno dal 31 Gennaio al 6 Febbraio.

Il primo Febbraio è in arrivo la Luna Nuova, che porterà in dote nuovi inizi e opportunità. Non solo. Finisce inoltre il 4 Febbraio il moto retrogrado di Mercurio, che tornerà diretto e non sarà più un’interferenza fastidiosa per molti segni. Ecco l’oroscopo settimanale, segno per segno, sul sito ufficiale dell’astrologo.

Dove seguire Simon & The Stars?

Simon & The Stars è uno degli astrologi più amati e seguiti del web.

Dal 2013 tiene aggiornati gli appassionati di astrologia con i suoi oroscopi settimanali e mensili e con tantissimi altri contenuti a tema. È possibile seguirlo sulla sua pagina Instagram, che conta oltre 80mila follower. Simon & The Stars ha anche un canale Youtube, una pagina Facebook con oltre 300mila fan e un suo sito ufficiale.

