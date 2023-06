Levante, “Canzone d’estate” è il nuovo singolo e la cantante torna mora: “Bionda era un disastro”

Levante lancia e pubblica nei prossimi giorni il suo nuovo singolo che si appresta a diventare una delle hit dell’estate 2023. L’artista però prima lancia una novità che in molti hanno atteso: il cambio look dei capelli.

Levante, “Canzone d’estate” è il nuovo singolo

“Canzone d’estate” è il titolo del nuovo singolo dell’artista Levante ed è in uscita il 23 giugno. Dunque, un’altra canzone che vuole inserirsi nella hit dell’estate 2023. Gli ultimi a lanciare un brano per l’estate sono stati Rovazzi e Orietta Berti con “Discoteca Italiana”.

La cantante torna mora: “Bionda era un disastro”

La notizia che arriva con l’uscita del singolo, è il cambio look della cantante che da bionda è ritornata ad essere mora. In un video pubblicato sui social ci sono tanti amici, da Valerio Lundini all’attrice Pilar Fogliati (Levante ha anche fatto l’attrice nel suo primo film da regista, Romantiche), passando per Colapesce Dimartino, Paola e Chiara, Amadeus e Fiorello, fino a Linus, la criticano per i suoi capelli biondi, esortandola a tornare mora. Nei mesi scorsi, la cantante aveva dovuto rispondere alle numerose critiche per i suoi capelli biondi: “Che ne sapete di me? Neanche io so chi sono. Volevo coincidere l’immagine alla mia attuale idea di me. Volevo un cambiamento, una rinascita, volevo aderire a quello che sentivo dentro”.