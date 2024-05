La Industry della comunicazione italiana si rinnova con INTERSECTIONS, l’evento nato dall’unione tra IAB Forum e IF! Italians Festival

INTERSECTIONS, il più grande evento dedicato al mondo del marketing, della creatività e della tecnologia, fa il suo ingresso nella scena della comunicazione italiana. Frutto della fusione tra IAB Forum e IF! Italians Festival, questo ambizioso progetto segna l’inizio di un nuovo percorso dove convergono eredità e prospettive comuni. Le associazioni IAB Italia, ADCI – Art Directors Club Italiano e UNA hanno pensato e realizzato un format che interseca e contamina mondi diversi come il marketing, i dati, la tecnologia, l’intelligenza artificiale e la creatività.

L’evento, in programma per il 29 e 30 ottobre presso il Centro Congressi Allianz MiCo Nord, si propone come un’occasione di incontro e confronto per professionisti, esperti e appassionati del settore. Attraverso numerosi momenti di approfondimento, workshop e sessioni di networking, INTERSECTIONS si presenta come un catalizzatore di innovazione e ispirazione, guidato dai più autorevoli protagonisti della scena nazionale e internazionale. Ma INTERSECTIONS è molto più di un evento. È una dichiarazione di intenti da parte di persone e associazioni che hanno deciso di andare oltre le parole costruendo concretamente un piano sistemico per l’industry della comunicazione italiana, fondato sulla condivisione di percorsi.

Il progetto è stato inaugurato ufficialmente lunedì 20 maggio nel corso di un webinar online moderato da Sergio Amati, General Manager di IAB Italia. In questa occasione, i presidenti Stefania Siani (ADCI), Carlo Noseda (IAB Italia) e Davide Arduini (UNA) hanno presentato in anteprima le novità e le opportunità che caratterizzano INTERSECTIONS, offrendo uno sguardo esclusivo sul futuro della comunicazione italiana.

La chiave secondo il Presidente di UNA Arduini

La chiave è saper valorizzare il passato per andare incontro al cambiamento: “Crediamo molto nella valorizzazione del lavoro fatto negli ultimi dieci anni e nell’unione tra IAB Forum e IF! – spiega Davide Arduini, Presidente di UNA. Oggi, il vero valore aggiunto è la capacità di unire i puntini. Questa è l’esigenza principale a cui risponde INTERSECTIONS: non solo un’occasione per mettere insieme parole e visioni, ma per fornire gli strumenti concreti per svolgere il lavoro di tutti i giorni, che poi è quello che ci viene richiesto dalle aziende clienti e dalla industry.”

Il programma delle giornate

Il programma delle due giornate prevede tre sessioni plenarie, un palco dove verranno trattati argomenti più verticali per fornire alle persone strumenti concreti, dei workshop e un’area espositiva. Attorno ai temi principali, se ne intersecheranno altri come la D&I, l’etica, la sostenibilità e le regole, da scrivere insieme e adottabili da tutti.

Inoltre, nella serata del 30 ottobre è prevista la premiazione degli ADCI Awards: “È la notte degli Oscar della pubblicità italiana – commenta Stefania Siani, Presidente di ADCI – Abbiamo deciso di mantenere questa bellissima tradizione per avere una overview sui migliori progetti della creatività italiana, dove emergerà chiaramente la capacità dei nostri creativi di personificare il concetto di intersezione, attraverso la contaminazione con altri mondi. Nel corso della serata, come ogni anno, ci sarà anche la proclamazione delle nostre “hall of fame”, perché ispirare l’eccellenza significa anche celebrarla. INTERSECTIONS è, infine, una grande opportunità per diffondere cultura e competenze digitali, ma anche per offrire una formazione che sia in grado di anticipare il cambiamento.

Le parole chiave di Noseda

“Le tre parole chiave che ripetiamo sempre sono skilling, upskilling e reskilling – spiega Carlo Noseda, Presidente di IAB Italia – L’ultima si riferisce al non lasciare nessuno indietro, soprattutto le nuove generazioni che, vista la rivoluzione che stiamo vivendo, rischiano di essere tagliate fuori. Skilling e upskilling fanno riferimento alla formazione continua, perché non si finisce mai di imparare. Siamo costretti ogni giorno a studiare, a esplorare, ad avventurarci in territori sempre nuovi. Essere conoscitori del mondo ma grandi esperti del proprio: questo è il senso di INTERSECTIONS, intersecare punti di vista. Se una volta bastava il guru con una buona idea, oggi per essere vincenti si gioca in squadra.”

ADCI | Art Directors Club Italiano

L’Art Directors Club Italiano è l’associazione culturale che dal 1985 riunisce i migliori professionisti nel campo della comunicazione pubblicitaria. Nel corso di più di trent’anni di vita, il Club si è evoluto in sintonia con i cambiamenti del mercato, dei media e della società ed è oggi un’associazione allargata che riunisce professionisti e cultori della materia “Comunicazione”, sempre votata al riconoscimento e al sostegno del valore della creatività come elemento fondante e vantaggio competitivo della comunicazione d’impresa, istituzionale e sociale. La missione del Club è da sempre quella di valorizzare, celebrare e ispirare l’eccellenza creativa italiana come motore di cambiamento positivo nel mondo del business, della società e della cultura, oltre che in quello pubblicitario.

IAB Italia

Fondata nel giugno 1998, IAB Italia raggruppa i più noti operatori della pubblicità digitale in Italia ed è il chapter italiano dell’Interactive Advertising Bureau, la più importante associazione nel campo della pubblicità su Internet a livello mondiale. IAB è il punto di riferimento del settore per quanto riguarda la definizione e l’applicazione degli standard, lo sviluppo e la divulgazione di dati e informazioni sul settore, la misurazione e la metrica. L’obiettivo di IAB Italia è quello di contribuire allo sviluppo del mercato dell’advertising su Internet nel nostro Paese, promuovendo una maggiore e più profonda conoscenza delle opportunità e dei meccanismi nel nuovo media. IAB Italia fa inoltre parte del network IAB Europe, la federazione europea nata per favorire lo sviluppo del mercato dei media interattivi e il corretto sviluppo di questo settore nell’industria della comunicazione in Europa. Nel 2022 nasce IAB TV, la piattaforma video di IAB Italia contenente tutti gli interventi a eventi, come IAB Forum, interviste e podcast.

UNA, Aziende della Comunicazione Unite

UNA, Aziende delle Comunicazione Unite, nasce nel 2019 per incorporazione di ASSOCOM e UNICOM e nel 2020 incorpora anche ASSOREL. Obiettivo dell’associazione è rappresentare il mondo della comunicazione in tutte le sue discipline quale un progetto unico e innovativo, in grado di rispondere alle esigenze del settore. UNA conta oltre 270 aziende e agenzie associate operanti in tutta Italia nei settori della creatività, della comunicazione digitale, delle relazioni pubbliche, dei centri media, degli eventi, del mondo retail, del BtoB e della loyalty experience. È organizzata in HUB, i cui tavoli di lavoro verticali condividono best practice e interessi relativi alle singole specializzazioni e in CONSULTE TERRITORIALI, che la rappresentano in modo orizzontale nei confronti delle istituzioni locali. UNA è co-fondatrice e socia di tutte le Audi (Auditel, Audicom, Audioutdoor, Audimovie, Audiradio, ADS) ed è socia di Confindustria Professioni e Management, Pubblicità Progresso, IAP (Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria). È iscritta all’EACA (Associazione Europea delle Imprese di Comunicazione) e a ICCO (International Communications Consultancy Organisation). UNA organizza e produce eventi e premi per il settore della comunicazione: Effie Awards Italy, Italia Che Comunica, Comunicare Domani, IF! in collaborazione con ADCI, The PRize.