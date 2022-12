KISS in concerto al Lucca Summer Festival il 29 giugno 2023: info, biglietti

I KISS tornano in concerto in Italia il 29 giugno 2023, si esibiranno al Lucca Summer Festival: dove comprare i biglietti?

I KISS si preparano a tornare in Italia la prossima estate, in occasione dei loro 50 anni di carriera e del loro tour d’addio, l’End of the Road World Tour.

Per celebrare questo storico traguardo, la leggendaria rock band ha scelto il Lucca Summer Festival, annuale manifestazione musicale estiva che si svolge tra le mura della città toscana. I KISS si esibiranno sul palco di Piazza Napoleone il 29 giugno 2023, alle ore 21.30. La pre-vendita dei biglietti, riservata agli iscritti della newsletter D’Alessandro e Galli, avrà inizio il 12 dicembre a partire dalle ore 10. La vendita generale verrà invece aperta il giorno dopo, il 13 dicembre alle ore 10.

I biglietti saranno disponibili su TicketOne ma anche tramite Call Center.

L’End of the Road World Tour torna in Italia: è la terza data dopo Milano e Verona

L’End of the Road World Tour arriva quindi nuovamente nel Bel Paese, per un terzo spettacolare concerto di addio in Italia. I KISS, infatti, sono in giro per il mondo dal 2019 per chiudere in grande stile le carriere dei fondatori del gruppo, Gene Simmons e Paul Stanley.

La prima data italiana risale al primo anno del tour, il 2 luglio 2019, quando la band si è esibita a Milano, all’Ippodromo del galoppo di San Siro. La seconda risale alla scorsa estate, l’11 luglio 2022, giorno dello spettacolare concerto all’Arena di Verona. A quanto pare, la band sa già quale sarà l’ultima data del tour e anche dove si terrà l’ultimo concerto. Lo ha ammesso lo stesso Simmons, che però si è rifiutato di rivelare troppo al riguardo: “So dove e quando, ma è troppo presto per svelarlo.

Non vorrete mica scoprire a luglio cosa riceverete a Natale?”.