Filippo Turetta quando arriva in Italia: le parole di una sua amica

Filippo Turetta arriverà in Italia dalla Germania nella mattinata di sabato 25 novembre. Il 22enne dunque sarà interrogato dai giudici italiano dopo il suo arresto per l’omicidio di Giulia Cecchettin.

Filippo Turetta quando arriva in Italia

Filippo Turetta arriverà in Italia nella mattinata di sabato 25 novembre come ha riferito il suo avvocato, Giovanni Caruso. Il giovane viaggerà su un aereo dell’Aeronautica militare che partirà alle ore 8.00 da Roma, e arriverà alle 10.00 a Francoforte per prelevare Turetta. La partenza dallo scalo tedesco è prevista per le 10.45, con destinazione Venezia.

Le parole di una sua amica

Nelle scorse ore ha parlato di Filippo una sua amica. “L’ho conosciuto tramite il mio ex ragazzo e da lì siamo diventati molto amici, è venuto a casa mia tantissime volte – ha raccontato la ragazza nell’intervista telefonica rilasciata al programma condotto da Myrta Merlino – Sono sconvolta, non so come abbia potuto fare una cosa del genere. Sono delusa, arrabbiatissima“.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

“Giulia penso proprio fosse la sua prima ragazza, la prima storia d’amore importante, infatti all’inizio eravamo felicissimi per lui – aggiunge – Non immaginavo tutto quello che poi è venuto fuori: questo non è amore, si deve vergognare. Era un ragazzo normale e di sicuro non mi sarei mai immaginata che diventasse un assassino”.

Non sono bastati i consigli: “Sapevo di entrambe le rotture e l’argomento era sempre quello, che non se ne capacitava. Gli ho detto “Filippo devi accettarlo, l’amore è anche questo, è saper lasciare andare una persona se la ami davvero, devi vivere la tua vita e andare avanti, senza vivere in funzione di una persona perché non è vero amore”. Stare male è normale quando finisce una grande storia, però gli dicevo di riprendere in mano la sua vita”.

LEGGI ANCHE: Kimberly Bonvissuto, chi è la ragazza scomparsa di Busto Arsizio