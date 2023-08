Katie Boulter, chi è la fidanzata di Alex De Minaur: vita privata, carriera, statistiche

Chi è Katie Boulter, fidanzata di Alex De Minaur. Tennista britannica 27enne, è la compagna dell’atleta australiano dal 2020 e lo ha affiancato in campo nel Doppio Misto di Wimbledon nel 2023. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Katie Boulter, fidanzata di Alex De Minaur: vita privata e carriera

Nata a Leicester il primo agosto 1996, Katie Boulter ha 27 anni ed è una tennista professionista, nota anche in quanto fidanzata del collega australiano Alex De Minaur. Nel corso della sua carriera agonistica ha vinto un titolo in WTA singolare e quattro titoli in doppio nell’ITF. Il suo percorso agonistico ha subito una battuta d’arresto nel 2016, quando Boulter è stata diagnosticata con la sindrome da stanchezza cronica: “Facevo fatica a vivere la mia vita quotidiana, figuriamoci ad allenarmi”.

Nonostante lo stop, Katie Boulter non si è lasciata scoraggiare. Appena due anni dopo, nel 2018, è diventata la prima tennista britannica ad ottenere un posto nella Top 100 dell’ATP in oltre tre anni. Ad oggi ha scalato posizioni, passando dal 96esimo posto al 72esimo. Una storia toccante che Boulter spera spinga giovani atlete con condizioni simili a credere in loro stesse: “Spero di incoraggiare le persone a fare sport e a ispirare chi è affetto da condizioni simili alla mia. Lo sport può essere una carriera anche per loro. Spero che vedano quello che sono riuscita a ottenere e capiscano che anche loro possono farcela. Possono fare qualunque cosa vogliano, possono realizzare i loro sogni”.

Vita privata, la storia d’amore tra Boulter e De Minaur

Katie Boulter e Alex De Minaur hanno tenuto ben nascosta la loro relazione per molto tempo. Solo recentemente la coppia è uscita allo scoperto, rivelando che la loro frequentazione va avanti dal 2020. I due hanno giocato insieme in occasione del Doppio Misto di Wimbledon del 2023, arrivando fino al secondo turno. In occasione dell’Australian Open del 2023, Katie è stata avvistata sugli spalti di Melbourne Park, pronta a supportare il suo fidanzato, poi eliminato al quarto turno da Novak Djokovic.