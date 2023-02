Giornata del malato 2023: la preghiera e perché cade l’11 febbraio

Giornata del malato cade l’11 febbraio, istituita diversi anni fa. Per questa ricorrenza è arrivato anche il messaggio di papa Francesco dal titolo «Abbi cura di lui». La compassione come esercizio sinodale di guarigione.

Giornata del malato 2023: la preghiera

L’11 febbraio ricorre la XXXI Giornata mondiale del malato. L’opportunità per per riservare una speciale attenzione alle persone malate e a coloro che le assistono, sia nei luoghi deputati alla cura sia in seno alle famiglie e alle comunità. Ecco la preghiera del malato:

Padre santo,

nella nostra fragilità

ci fai dono della tua misericordia:

perdona i nostri peccati

e aumenta la nostra fede.

Signore Gesù,

che conosci il dolore e la sofferenza:

accompagna la nostra esperienza di malattia

e aiutaci a servirti

in coloro che sono nella prova.

Spirito consolatore,

che bagni ciò che è arido

e sani ciò che sanguina:

converti il nostro cuore

perché sappiamo riconoscere i tuoi prodigi.

Maria, donna del silenzio e della presenza:

sostieni le nostre fatiche

e donaci di essere

testimoni credibili di Cristo Risorto.

Perché cade l’11 febbraio

Papa Francesco ha voluto mandare un messaggio per la giornata mondiale del malato. “La malattia fa parte della nostra esperienza umana. Ma essa può diventare disumana se è vissuta nell’isolamento e nell’abbandono, se non è accompagnata dalla cura e dalla compassione. Quando si cammina insieme, è normale che qualcuno si senta male, debba fermarsi per la stanchezza o per qualche incidente di percorso. È lì, in quei momenti, che si vede come stiamo camminando: se è veramente un camminare insieme, o se si sta sulla stessa strada ma ciascuno per conto proprio, badando ai propri interessi e lasciando che gli altri “si arrangino”. Perciò, in questa XXXI Giornata Mondiale del Malato, nel pieno di un percorso sinodale, vi invito a riflettere sul fatto che proprio attraverso l’esperienza della fragilità e della malattia possiamo imparare a camminare insieme secondo lo stile di Dio, che è vicinanza, compassione e tenerezza”. Questa giornata è stata istituita l’11 febbraio da Papa Giovanni Paolo II nel 1992 in memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes.

