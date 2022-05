Kaliningrad, dove si trova e perché se ne parla?

Kaliningrad, dove si trova? Perchè se ne parla in maniera così ricorrente e cosa sta accadendo lì di preciso?

Kaliningrad è una città molto importante per le manovre politiche, economiche e militari della Russia. Ma dove si trova Kaliningrad? Perchè è così importante?

Kaliningrad, dove si trova

Kaliningrad, che sorge dalle macerie di Königsberg (capitale della Prussia Orientale), si trova in una regione russa nell’Europa orientale, sulla costa del Mar Baltico, non lontano dalla Germania (a cui apparteneva quando ancora esisteva la Prussia). Ci vivono poco più di novecento mila abitanti.

Essendo una città portuale, è fondamentale sia per la Russia che per gli Stati baltici poichè garantisce il trasporto e il commercio in tutta la regione.

La sua posizione geografica è particolare perché si trova in mezzo tra Lituania e Polonia. Inoltre, pare che diversi oligarchi russi abbiano in questa città i loro paradisi fiscali.

Perché è così importante per la Russia nel conflitto in Ucraina

Kaliningrad è uno snodo della guerra tornato protagonista perché sembra che la Russia stia utilizzando la città per esercitazioni militari. L’agenzia di stampa Interfax, a tal riguardo, ha riferito che: “fino a 1.000 militari e più di 60 unità di equipaggiamento militare sono stati coinvolti nelle operazioni di controllo”. Separatamente, 20 caccia Su-27 e bombardieri dell’aviazione navale di prima linea Su-24 hanno condotto un addestramento durante la notte, simulando attacchi a bersagli aerei e terrestri a bassa velocità, posti di comando ed equipaggiamento militare a Kaliningrad”.

A tal proposito, inoltre, Kaliningrad rappresenta per la Russia un luogo la cui posizione potrebbe essere idonea per un’offensiva della Russia contro i paesi della Nato.